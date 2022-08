SKAN AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

SKAN Group mit markantem Auftragswachstum im 1. Halbjahr 2022



Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR SKAN Group mit markantem Auftragswachstum im 1. Halbjahr 2022 Auftragseingang um 68% auf CHF 263 Mio. gesteigert; Nettoerlös legt um 18% auf CHF 121 Mio. zu.

Rekordhoher Auftragsbestand von CHF 367 Mio. bietet Planungssicherheit über die kommenden zwei Jahre.

EBITDA liegt bei CHF 11 Mio.; EBITDA-Marge bei 9%.

Position als Nummer eins im High-End-Segment des Isolatormarkts ausgebaut.

Gute Fortschritte bei strategischen Projekten für integrierte Prozesssysteme, zur Standardisierung sowie zum Ausbau des Services & Consumables-Geschäfts.

Hohe Netto-Cash-Position von CHF 107 Mio. und sehr solide Eigenkapitalquote von 46% sichern die Finanzierung des zukünftigen Wachstums.

Zuversichtlicher Ausblick dank breit abgestütztem Marktwachstum; Guidance für das Gesamtjahr 2022 wird bekräftigt.

Allschwil, 23. August 2022 - Die SKAN Gruppe verzeichnete im ersten Halbjahr 2022 erneut einen rekordhohen Auftragseingang in beiden Geschäftssegmenten und über alle Regionen hinweg. Gestützt wurde die Nachfrage durch das starke Marktwachstum, denn zusätzlich zur generell positiven Entwicklung des (bio)-pharmazeutischen Markts setzt sich der Trend hin zu injizierbaren Medikamenten und damit zu aseptischen Abfüll-Lösungen weiter fort. Wie die gesamte Weltwirtschaft stand auch SKAN im ersten Halbjahr 2022 vor erheblichen Herausforderungen in der Lieferkette. Um die jederzeitige Verfügbarkeit von Rohmaterialien und Komponenten zu gewährleisten, hat die Gruppe ihre Lagerbestände, insbesondere an Stahlblech, deutlich erhöht. Das stellt sicher, dass SKAN jederzeit unterbruchsfrei produzieren kann, geht aber naturgemäss auf Kosten der Effizienz. Auftragsbestand auf Rekordniveau Der Auftragseingang der SKAN Gruppe im ersten Halbjahr 2022 betrug CHF 263 Mio., 68% mehr als in der Vergleichsperiode des Vorjahrs (1. Halbjahr 2021: CHF 157 Mio.). Die Abschlussquote bei Offerten war aussergewöhnlich hoch, wodurch SKAN ihre Position als Nummer eins in ihrem Kernmarkt, dem High-End-Segment des Isolatormarkts, weiter ausbauen konnte. Zurückzuführen ist dies auf die Reputation von SKAN, ihr Prozess-Know-how, die qualitative Überlegenheit ihrer Anlagen sowie die Kundennähe dank der globalen Präsenz. Der Auftragsbestand erreichte rekordhohe CHF 367 Mio. (31.12 2021: CHF 226 Mio.). Das sichert der SKAN Gruppe im Anlagengeschäft eine Planungssicherheit über die kommenden zwei Jahre. Der Nettoerlös legte um 18% auf CHF 121 Mio. zu (1. Halbjahr 2021: CHF 102 Mio.). Damit konnte die Erlösentwicklung nicht mit dem starken Wachstum beim Auftragseingang Schritt halten. Grund dafür war, dass sich diverse Projekte in der Abschluss- sowie zahlreiche Neuaufträge in der Design-Phase befanden - beides Phasen, während der die verrechenbare Wertschöpfung gering ist. Sobald die Neuprojekte in der zweiten Jahreshälfte in die wertschöpfungsintensive Fertigung gelangen, wird die SKAN Gruppe den Rückstand bei Nettoerlös und Profitabilität aufholen. Relativ zum Nettoerlös stiegen die Kosten aufgrund von inflationsbedingten Effekten wie Lohnerhöhungen und höheren Materialkosten stärker an. Zudem setzte SKAN den Personalaufbau fort und investierte wie geplant in die Standardisierung und den Ausbau der Standorte, was sich in den kommenden Jahren positiv auf das Wachstum und die Rentabilität auswirken wird. Infolgedessen verringerte sich der EBITDA auf CHF 11 Mio., verglichen mit CHF 12 Mio. im Vorjahreszeitraum. Die EBITDA-Marge lag zum Ende des Halbjahrs 2022 bei 9% (1. Halbjahr 2021: 12%). Segment Equipment & Solutions treibt Strategieumsetzung voran Das Segment Equipment & Solutions steigerte den Auftragseingang im ersten Halbjahr 2022 um 86% auf CHF 226 Mio. Gingen im Vorjahr schwergewichtig Aufträge für Anlagen zur Abfüllung von Impfstoffen in grossen Volumina ein, steht bei den Kunden nun die Produktion anderer Wirkstoffe im Fokus, die bisher pandemiebedingt zurückgestellt wurden. Entsprechend haben die Kunden wieder verstärkt in kleinvolumige Anlagen investiert. Gut voran gekommen ist das Segment Equipment & Solutions im Berichtszeitraum mit seinen strategischen Projekten in den Bereichen integrierte Prozesssysteme und Standardisierung: Mit der erfolgreichen Abnahme der ersten integrierten Anlage hat SKAN den Beweis erbracht, dass sie zusammen mit Partnerfirmen robotergestützte Abfüllsysteme mit ihrer Isolatortechnologie zu einem System kombinieren und so den Kunden eine «One-Stop-Shop»-Lösung für die aseptische Abfüllung ihrer Arzneimittel bieten kann. Für weitere standardisierte Isolatoren liegen mittlerweile mehrere Bestellungen vor, die alle ähnliche Spezifikationen aufweisen, was in Design und Fertigung erhebliche Synergien freisetzt. Meilensteine beim Ausbau des Dienstleistungsgeschäfts Das Segment Services & Consumables weist für das erste Semester 2022 einen Auftragseingang von CHF 37 Mio. aus, 5% mehr als in der Vorjahresperiode. Der verhältnismässig geringe Zuwachs ist einerseits darauf zurückzuführen, dass sich Inbetriebnahmen bei Kunden verzögerten und Ersatzteile später zum Einsatz kamen. Andererseits erfolgen die Bestellungen für Closed Vials von Aseptic Technologies nicht linear. Da sich die meisten Wirkstoffe noch in verschiedenen klinischen Phasen befinden, bestellen die Kunden jeweils einen Jahresbedarf. SKAN hat im ersten Halbjahr 2022 mit der Miteigentümerin von Aseptic Technologies, der Société Régionale d'Investissement de Wallonie, einen Vertrag zum Kauf weiterer 30% der Aktien unterzeichnet, wodurch sie ihre Beteiligung auf 90% erhöht. Eine erste Tranche von 20% wurde per 1. Juli 2022 erworben, zwei weitere Tranchen von jeweils 5% werden zwischen 2023 und 2026 folgen. Aseptic Technologies ist für die SKAN Gruppe von strategischer Bedeutung. Die automatisierten, robotergestützten Prozesslösungen zur Befüllung geschlossener Vials (AT-Closed Vial Technology) zielen auf Anwendungen in der Zell- und Gentherapie und damit auf ein stark wachsendes therapeutisches Segment. Die Kommerzialisierung neuer Medikamente wird den Verbrauch an Closed Vials und damit das Volumen im Segment Services & Consumables strategiekonform erhöhen. Einen weiteren Meilenstein beim geplanten Ausbau des Dienstleistungsgeschäfts erreichte SKAN in der Berichtsperiode mit Start der Umsetzungsphase für die künftigen Pre-Approved-Services. Die Lancierung ist für 2025 geplant. Geldfluss und Bilanz Die SKAN Gruppe investierte im ersten Halbjahr 2022 planmässig CHF 16 Mio. in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte. Mit der Inbetriebnahme des vergrösserten Standorts im schweizerischen Stein wurde ein wichtiges Investitionsprojekt zur Kapazitätserweiterung abgeschlossen. Ein Investitionsbetrag von CHF 15 Mio. entfiel auf eine Anzahlung zum Kauf von weiteren Anteilen an Aseptic Technologies. Zur Vermeidung von Negativzinsen hat die SKAN Gruppe ihre liquiden Mittel mittelfristig zinspositiv investiert. Das deutlich negative Nettoumlaufvermögen von CHF -32 Mio. ist eine Folge des hohen Auftragseingangs und der damit einhergehenden Anzahlungen von Kunden. SKAN verfügt weiterhin über eine starke Netto-Cash-Position von CHF 107 Mio. und ist damit für die Finanzierung des zukünftigen Wachstums sehr gut aufgestellt. Das Eigenkapital von CHF 168 Mio. entspricht einer Eigenkapitalquote von soliden 46%. Zwei Änderungen in der Geschäftsleitung Ralf Krämer hat per 1. April 2022 die Funktion des Chief Technology Officer der SKAN Group übernommen. Er ersetzt Bernd Naumann, welcher der Geschäftsleitung der SKAN Gruppe seit 2009 angehört hatte. Ralf Krämer stiess 2016 als Konstruktionsleiter zu SKAN und war ab 2020 Director Customized Solutions. Davor war er in verschiedenen technischen Führungsfunktionen für Tetra Pak und andere Industrieunternehmen tätig. Per 1. August 2022 folgte zudem Marina Häni als Chief People & Culture Officer auf Fabienne Schmid, welche seit 2013 Chief Officer HR und seit 2016 Mitglied der Geschäftsleitung war. Marina Häni war in verschiedenen Positionen im Personalwesen tätig, bevor sie 2019 zunächst als HR Specialist und dann als HR Business Partner für die SKAN tätig wurde. Sie wird sich nun auf globaler Ebene um die Rekrutierung der besten Mitarbeitenden und die Weiterentwicklung der SKAN-Arbeitskultur einsetzen - beides zentrale Elemente des Erfolgs von SKAN. Verwaltungsrat und Geschäftsleitung der SKAN Gruppe freuen sich, dass diese Positionen durch qualifizierte interne Kandidaten besetzt werden konnten. Das erleichterte einerseits die Übergabe der Funktionen und sorgt für Kontinuität, andererseits wird dadurch auch die gute Nachfolgeplanung im Unternehmen unterstrichen. Sie danken Fabienne Schmid und Bernd Naumann für ihre wertvollen Beiträge zur Entwicklung der SKAN Gruppe und wünschen ihnen für ihre Zukunft alles Gute. Ausblick und Guidance Die SKAN Gruppe geht davon aus, dass das Wachstum ihres relevanten Absatzmarkts in den kommenden Jahren hoch bleiben wird. Aus heutiger Sicht bleibt die Prognose von Marktexperten, dass sich das relevante Marktvolumen zwischen 2020 und 2026 verdoppeln wird, realistisch. Die SKAN Gruppe verfügt über die Technologien, Kundenbeziehungen und Kapazitäten, um von dieser Entwicklung massgeblich zu profitieren. Kurzfristig wird SKAN weiterhin mit den bekannten Herausforderungen der steigenden Inflation und der Engpässe in der Lieferkette konfrontiert bleiben. Dank des Aufbaus lokaler Kompetenzen an den verschiedenen Standorten der Gruppe können diese Effekte partiell aufgefangen werden. Diese Anstrengungen werden künftig noch intensiviert. Aufgrund der für Grossprojekte typischen Periodizität liegt die Umsatzentwicklung bis zur Jahresmitte trotz deutlich höherem Auftragseingang unter Plan. Die Projektplanung zeigt, dass der Nettoerlös und die Marge in der zweiten Jahreshälfte einen Schub erfahren werden. Grund dafür ist, dass zahlreiche laufende Projekte in die Fertigungsphase gelangen, während der rund 80% der gesamten verrechenbaren Wertschöpfung anfallen. Das überproportionale Umsatzwachstum wird sich wiederum stark positiv auf die Ertragskraft und die Rentabilität auswirken. Vor diesem Hintergrund bekräftigt die SKAN Gruppe die Guidance für das Gesamtjahr 2022: Falls sich die Herausforderungen in der Lieferkette nicht nochmals erheblich akzentuieren, wird auf Stufe Nettoumsatz eine Steigerung im mittleren bis oberen Zehnprozentbereich erwartet. Die EBITDA-Marge dürfte zwischen 13 und 15% zu liegen kommen. Konsolidierte Kennzahlen in 1'000 CHF 1. Halbjahr

bzw. 30.06.2022 in % vom Nettoerlös 1. Halbjahr

bzw. 31.12.2021 in % vom Nettoerlös Veränderung in % SKAN Finanzkennzahlen Auftragseingang 263'270 156'833 67.9% Auftragsbestand1 367'387 226'111 62.5% Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen 120'894 102'032 18.5% EBITDA 10'679 8.8% 12'283 12.0% -13.1% EBIT 5'874 4.9% 9'245 9.1% -36.5% Gewinn 1'115 0.9% 9'297 9.1% -88.0% Weitere Kennzahlen Net working capital (NWC)1 -31'666 -12'025 -163.3% Return on capital employed (ROCE) 3.0% 8.8% -65.5% Investitionen3 15'683 17'108 -8.3% Eigenkapital1 168'158 174'005 -3.4% Eigenkapitalquote1 45.5% 52.4% -13.2% Geldfluss aus Betriebstätigkeit 26'875 44 nv2 Geldfluss aus Investitionstätigkeit -56'096 9'602 nv2 Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit -1'927 -2'923 34.1% Mitarbeiter1 1'097 1'007 8.9% Segmentkennzahlen Equipment & Solutions Auftragseingang 226'303 121'729 85.9% Auftragsbestand1 340'478 204'464 66.5% Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen 90'203 76'482 17.9% EBITDA 4'782 5.3% 6'988 9.1% -31.6% Service & Consumables Auftragseingang 36'967 35'104 5.3% Auftragsbestand1 26'909 21'647 24.3% Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen 30'690 25'550 20.1% EBITDA 5'897 19.2% 6'305 24.7% -6.5% Others EBITDA - -1'011 nv2 nv2 1 Vergleichswert per 31.12.2021 2 nicht vergleichbar 3 Investitionen in Sach- und Immaterielle Anlagen Telefonkonferenz und Audio Webcast: Thomas Huber, CEO, und Burim Maraj, CFO, werden heute im Rahmen von zwei Telefonkonferenzen und Audio Webcasts das Halbjahresergebnis 2022 erläutern und einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr geben. Im Anschluss stehen sie für Fragen zur Verfügung. Es werden je eine Telefonkonferenz respektive ein Audio Webcast in Deutsch und in Englisch durchgeführt: Telefonkonferenz und Audio Webcast in Deutsch Dienstag, 23. August 2022, 9:00 Uhr Für die Teilnahme an der Telefonkonferenz wählen Sie sich mit einer der unten stehenden Telefonnummern ein. Sie werden von einem Operator begrüsst und um die Nennung des Confirmation Code gebeten. Der Confirmation Code lautet 9396860. Als Teilnehmer der Telefonkonferenz können Sie die Präsentation hier verfolgen. Schweiz +41 (0)44 580 72 69 Deutschland +49 (0)69 2222 25204 Grossbritannien +44 (0)330 165 4012 Die Präsentation wird als Live Audio Webcast übertragen. Für den Zugang benutzen Sie bitte diesen Link. Fragen können via Chat-Funktion gestellt werden. Eine Aufzeichnung steht anschliessend unter dem gleichen Link zur Verfügung. Telefonkonferenz und Audio Webcast in Englisch Dienstag, 23. August 2022, 14:00 Uhr Für die Teilnahme an der Telefonkonferenz wählen Sie sich mit einer der unten stehenden Telefonnummern ein. Sie werden von einem Operator begrüsst und um die Nennung des Confirmation Code gebeten. Der Confirmation Code lautet 5880971. Als Teilnehmer der Telefonkonferenz können Sie die Präsentation hier verfolgen. Schweiz +41 (0)44 580 72 79 Grossbritannien +44 (0)330 165 4012 USA +1 646 828 8073 Die Präsentation wird als Live Audio Webcast übertragen. Für den Zugang benutzen Sie bitte diesen Link. Fragen können via Chat-Funktion gestellt werden. Eine Aufzeichnung steht anschliessend unter dem gleiche Link zur Verfügung. Für Fragen zur Telefonkonferenz oder zum Audio Webcast oder bei Problemen mit dem Link wenden Sie sich bitte an Thomas Balmer, ir@skan.com, +41 79 703 87 28. Download-Links: >> Halbjahresbericht 202 2 >> Präsentation Halbjahresergebnis 202 2

Kontakte: Thomas Balmer, ir@skan.com, +41 79 703 87 28 Alexandre Müller, ir@skan.com, +41 79 635 64 13

Finanzkalender: 28. März 2023

3. Mai 2023 Publikation Jahresergebnis 2022

Generalversammlung 2023 SKAN - together always one step ahead SKAN ist ein Pionier auf dem Gebiet aseptischer und aseptisch-toxischer Herstellprozesse für die

(bio-)pharmazeutische Industrie. Das Unternehmen ist Markt- und Technologieführer für hochwertige, prozesskritische Isolatorsysteme, um Medikamente nach strengen Sterilitätsstandards abzufüllen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen seinen Kunden Prozessunterstützung, Services und Verbrauchsmaterialien an. Innovative Lösungen und eine effiziente Life-Cycle-Support-Organisation machen SKAN zu einem wichtigen Partner für die Pharma- und Biotech-Industrie, CMOs (Contract Manufacturing Organizations) und Forschungslabore weltweit. Die 1968 gegründete SKAN beschäftigt heute rund 1100 Mitarbeitende. Mehr als die Hälfte davon sind am Hauptsitz Allschwil im Life Sciences Hub der Region Basel tätig. Die weiteren Mitarbeitenden verteilen sich auf die Tochtergesellschaften in der Schweiz, Deutschland, Belgien, Japan und den USA.

