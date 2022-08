Vereinfachte Produktstruktur und Tarifierung Aus vormals drei Produktvarianten wird ein noch leistungsstärkeres Zwei-Linien-Angebot: Die am häufigsten nachgefragten Varianten "Komfort" und "Premium" bleiben in ihrer gewohnt hohen Qualität bestehen - ergänzt um zahlreiche neue Komponenten, insbesondere in der Premium-Linie. Der Versicherungsschutz kann weiterhin durch optionale Pakete und Leistungen individuell an den persönlichen Bedarf angepasst werden. Mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...