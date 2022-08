Der Zürcher Flughafen hat sich weiter von der Corona-Krise erholt. Per Ende Jahr soll das Passagiervolumen wieder zwei Drittel des Vorkrisenniveaus erreichen.Zürich - Der Flughafen Zürich hat sich im ersten Halbjahr 2022 weiter von der Corona-Krise erholt. Per Ende Jahr soll das Passagiervolumen wieder zwei Drittel des Vorkrisenniveaus erreichen. Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr gegenüber dem Vorjahr um 73 Prozent auf 458 Millionen Franken, wie der Flughafen Zürich am Dienstag mitteilte. Zum Vorkrisenniveau vom ersten Semester 2019 fehlten damit...

Den vollständigen Artikel lesen ...