LUFTHANSA - Die Lufthansa hat sich gegen Pläne der niedersächsischen Landesregierung gewendet, die über eine Bundesrats-Initiative erreichen will, dass Passagiere ihre Flüge künftig erst beim Check-in bezahlen. Ein Unternehmenssprecher sagte: "Trotz der vielen Flugplanänderungen leisten wir die Erstattungen nahezu vollständig in der vorgegeben Frist von nur sieben Tagen. Insofern gibt es für diese politische Initiative keinen Anlass." Er fügt hinzu: "Zudem stellt sich die Frage, ob es im Interesse von Fluggästen ist, durch ein Verbot der Vorkasse-Praxis de facto die günstigeren Frühbuchertarife einzuschränken." (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

LUFTHANSA - Der Investor Klaus-Michael Kühne geht davon aus, bald einen Vertreter in den Aufsichtsrat der Deutschen Lufthansa zu entsenden. "Das werden wir jetzt besprechen", kündigte er in der FAZ an. "Wir drängeln nicht, aber ich gehe davon aus, dass uns früher oder später ein Sitz zufällt. Mit einer solchen Beteiligung haben wir einen Anspruch darauf." Auf die Frage, ob er dafür den früheren Aufsichtsratsvorsitzenden des Fußballprofiklubs Hamburger SV Karl Gernandt im Auge habe, bestätigte Kühne: "Ja, so ist es geplant." Kühne, der vor allem für seine Beteiligungen an Kühne + Nagel und Hapag-Lloyd bekannt ist, hatte seine Anteile an der Fluggesellschaft schrittweise auf 15,01 Prozent erhöht und ist damit größter Einzelaktionär. (FAZ)

UNIPER - Der Chef des Konzernbetriebsrats von Uniper, Harald Seegatz, fordert Klarheit vom finnischen Großaktionär. "Die Einigung von Uniper, der Bundesregierung und Fortum war ein entscheidender Schritt zur Stabilisierung unseres Unternehmens. Die Vereinbarung bringt eine Veränderung unserer Eigentümerstruktur mit sich und hat eine Reihe von Fragen dazu aufgeworfen, wie Fortum künftig mit Uniper zusammenarbeiten will und wird. Wir erwarten dazu einen konstruktiven Dialog", sagte Seegatz der Rheinischen Post. Er forderte "so bald wie möglich Antworten von Fortum zu bekommen". (Rheinische Post)

BIOFRONTERA - Beim Pharmaunternehmen Biofrontera ist mit Auseinandersetzungen auf dem Aktionärstreffen am Dienstag und danach zu rechnen. "Ich erwarte einen ziemlichen Proteststurm nach dieser Hauptversammlung", sagte Unternehmensgründer Hermann Lübbert, der vor Monaten als Vorstandsvorsitzender abgetreten war und nun für den Aufsichtsrat kandidiert, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. "Ich erwarte auch, dass gegen Beschlüsse dieser HV wegen der Unregelmäßigkeiten geklagt wird." Letztere sieht Lübbert in der Gestaltung der Stimmzettel, über deren mehrmalige nachträgliche Änderungen Aktionäre nicht informiert worden seien. Zudem sei am Sonntag die Website des Unternehmens lange nicht zugänglich gewesen. (FAZ)

