Der Anlagebauer hat im ersten Halbjahr 2022 trotz Unsicherheiten in den Lieferketten Umsatz und Gewinn gesteigert.Lyss - Der Anlagebauer Feintool hat im ersten Halbjahr 2022 trotz Unsicherheiten in den Lieferketten Umsatz und Gewinn gesteigert. Zudem hat das Unternehmen die Umsatzprognose für das Gesamtjahr erhöht. Des Weiteren kommt es 2023 zu einem Wechsel an der operativen Spitze. Der Umsatz stieg im ersten Semester um 36,0 Prozent auf 411,5 Millionen Franken, wie die Industriegruppe am Dienstag mitteilte.

Den vollständigen Artikel lesen ...