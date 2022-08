Der Euro hat die Parität gegen den US-Dollar gebrochen. Die Europäische Einheitswährung bewegt sich auf einem 20-Jahrestief. Zoom kann die Anleger nicht überzeugen. Die Umsätze wachsen kaum noch und die Kosten explodieren gleichzeitig. Kühne will seine Beteiligung an der Lufthansa nicht weiter ausbauen. Berlin drängt im Hintergrund gegen den Unternehmer.Die Verluste im asiatischen Aktienhandel setzen sich auch am Dienstag fort. Nahezu alle Benchmarks der Region notieren tiefer und die Liste der Verlierer wird vom KOSPI und Nikkei 225 Index ...

Den vollständigen Artikel lesen ...