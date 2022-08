Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat einen denkbar schlechten Auftakt in die neue Handelswoche erwischt. Der DAX begann den Tag mit leichten Verlusten und rutschte dann immer weiter ab. Am Ende lag er bei 13.230 Punkten. Das ist ein Minus von rund 2,3 Prozent Marktidee: Deutsche Telekom Die Deutsche Telekom ist zuletzt mit guten Nachrichten aufgefallen. Vor knapp zwei Wochen erhöhte der Konzern sein operatives Gewinnziel. Auch für die Aktie lief es in diesem Jahr bisher gut. Das Papier befindet sich aktuell über der steigenden 200-Tage-Linie. Um ein Anschlusskaufsignal zu erzeugen, muss der Kurs jetzt eine weitere Hürde knacken. Dann wäre der Weg zu vier neuen Zielzonen frei. Jetzt zum Börsenspiel Trader 2022 anmelden: https://tinyurl.com/2p9yhzr7 ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf