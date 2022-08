Seit Monaten sieht es so aus, als ob die Covestro-Aktie ISIN: DE0006062144 die Kurve kriegt. Ein Blick auf den 6-Monats-Chart zeigt jedoch, dass der Wert gesamtheitlich noch immer in Richtung Süden läuft. Zu Beginn der neuen Handelswoche ging auch die Unterstützung bei ca. 31,00 Euro verloren und die Aktie notiert auf Jahrestief. Mit dem frischen Verkaufssignal im Rücken könnte sich der Kursverfall bereits am Dienstag fortsetzen, denn die nächstgrößere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...