DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die chinesische Zentralbank hat die größten staatlichen Banken zu einer verstärkten Kreditvergabe aufgefordert, um die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt zu stützen, die nach den Covid-19-Lockdowns erneut schwächelt. Auf einer Sitzung unter dem Vorsitz des Zentralbankgouverneurs Yi Gang forderte die People's Bank of China (PBoC) die staatlichen Banken auf, die Führung bei der Stabilisierung der chinesischen Wirtschaft zu übernehmen und die Kreditvergabe an kleine Unternehmen, umweltfreundliche Industrien und den Sektor der technischen Innovationen zu erhöhen. Die Notenbank forderte die Kreditgeber außerdem auf, eine "angemessene Finanzierungsnachfrage" für den chinesischen Immobilienmarkt zu gewährleisten. Die PBOC hatte am Montag erneut die Leitzinsen gesenkt, auch um einen weiteren Abschwung am Immobilienmarkt zu verhindern. Die PBOC will außerdem, dass die staatlichen Banken die Unterstützung für Infrastrukturprojekte verstärken.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 51,9 zuvor: 52,2 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 49,0 zuvor: 47,3 16:00 Neubauverkäufe Juli PROGNOSE: -2,7% gg Vm zuvor: -8,1% gg Vm 16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) August PROGNOSE: -28,0 zuvor: -27,0 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.135,25 -0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 12.892,25 -0,1% Nikkei-225 28.434,29 -1,3% Hang-Seng-Index 19.487,06 -0,9% Kospi 2.435,10 -1,1% Schanghai-Composite 3.273,32 -0,1% S&P/ASX 200 6.967,50 -1,1%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Händler sprechen von einer ungünstigen Kombination aus Konjunktur- und Zinsängsten - getrieben durch die viel zu hohe Inflation. Es setze sich immer deutlicher die Annahme durch, dass die Fed auf dem Weg geldpolitischer Straffungen unbeirrt voranschreiten werde, heißt es. Die Renditen am US-Rentenmarkt kletterten daher erneut kräftig. Auch andere Notenbanken drehen weiter an der Zinsschraube. So dürfte die südkoreanische Notenbank am Donnerstag die Leitzinsen um weitere 25 Basispunkte anheben, wie eine aktuelle Umfrage nahelegt. Dass China dabei den umgekehrten Weg mit sinkenden Leitzinsen einschlage, verdeutliche nur das Siechtum der chinesischen Wirtschaft, so Marktteilnehmer. Als Konjunkturlokomotive wie noch während der Finanzkrise 2008/09 dürfte China dieses Mal ausfallen. Gleichwohl zeigen die Aktienmärkte in China eine gewisse Widerstandsfähigkeit - gestützt durch die gelockerte Geldpolitik. Von Euphorie kann aber keine Rede sein. Der HSI in Hongkong reiht sich in den Reigen der sich im Minus bewegenden Börsen ein. Aufmerksamkeit zieht der Finanzsektor an, nachdem die chinesische Notenbank die Staatsbanken zur Unterstützung der Wirtschaft mittels einer verstärkten Kreditvergabe aufgefordert hat. Bankenwerte zeigen sich indes uneinheitlich. In Tokio fällt der Nikkei etwas deutlicher. Händler verweisen auf schwache Einkaufsmanagerindizes. Hino Motors geben weitere 5,1 Prozent ab, der Nutzfahrzeughersteller sieht sich mit einem ausufernden Skandal um Emissionsdaten konfrontiert. In Südkorea wenden sich ausländische Investoren ab.

US-NACHBÖRSE

Zoom Video Communications brachen um 8,3 Prozent ein. Der Videokommunikationsanbieter hatte seine Prognose gesenkt. Die Zweitquartalsergebnisse wurden indes als durchwachsen charakterisiert. Palo Alto Networks schossen dagegen 8,2 Prozent empor, nachdem der Spezialist für Cybersicherheit im abgelaufenen Quartal besser als gedacht abgeschnitten hatte. Zudem lieferte der Konzern einen laut Händlern "beeindruckenden" Ausblick auf das laufende Quartal sowie das Fiskaljahr. Darüber hinaus gab das Unternehmen einen Aktiensplit im Verhältnis eins zu drei bekannt und erweiterte das Aktienrückkaufprogramm um 915 Millionen US-Dollar.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.063,61 -1,9% -643,13 -9,0% S&P-500 4.137,99 -2,1% -90,49 -13,2% Nasdaq-Comp. 12.381,57 -2,5% -323,64 -20,9% Nasdaq-100 12.890,54 -2,7% -352,36 -21,0% Montag Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 835,0 Mio 874,2 Mio Gewinner 550 467 Verlierer 2.650 2.714 Unverändert 127 137

Sehr schwach - Falkenhafte Töne aus den Kreisen der US-Notenbanker schürten Zinserhöhungsängste. Unter den Einzelwerten sprangen Signify Health um 32 Prozent. Nach Angaben informierter Personen gehört nun auch Amazon (-3,6%) zu den Bietern für das Gesundheitsunternehmen - neben CVS Health (-1,6%) und UnitedHealth (-0,7%). AMC Entertainment sackten um 42 Prozent ab. Dahinter stand zum einen, dass von dem Kinobetreiber am Montag erstmals auch Vorzugsaktien gehandelt werden, zum anderen, dass Wettbewerber Cineworld (-21,4% in London) möglicherweise wegen schlecht laufender Geschäfte in den USA einen Insolvenzantrag stellen wird. Die ebenfalls als sogenannte Meme-Aktie geltende Bed, Bath & Beyond verbilligte sich um weitere 16,2 Prozent. Dem Autohersteller Ford (-5%) droht nach einem Gerichtsurteil eine Schadenersatzzahlung von 1,7 Milliarden Dollar. Dass Tesla den Preis für ihre Fahrerassistenzfunktion im nächsten Monat um 25 Prozent von 12.000 auf 15.000 Dollar anheben will, drückte die Aktie um 2,3 Prozent. Biontech stiegen 0,3 Prozent, nachdem das Unternehmen gemeinsam mit Pfizer (-0,5%) die US-Zulassung für einen an die Omikron-Variante des Coronavirus angepassten Impfstoff beantragt hatte.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,31 +9,3 3,22 258,4 5 Jahre 3,16 +7,6 3,09 190,4 7 Jahre 3,12 +7,8 3,05 168,5 10 Jahre 3,03 +6,2 2,97 152,3 30 Jahre 3,23 +2,2 3,21 133,5

Die zuletzt eher falkenhaften Signale der US-Notenbank trieben die Anleihezinsen nach oben. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen überwand dabei wieder die Marke von 3,00 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:12h % YTD EUR/USD 0,9921 -0,2% 0,9943 1,0020 -12,7% EUR/JPY 136,17 -0,4% 136,73 137,15 +4,0% EUR/GBP 0,8441 -0,1% 0,8452 0,8481 +0,5% GBP/USD 1,1754 -0,1% 1,1765 1,1814 -13,1% USD/JPY 137,25 -0,2% 137,51 136,88 +19,2% USD/KRW 1.343,55 +0,0% 1.343,25 1.343,90 +13,0% USD/CNY 6,8518 +0,0% 6,8486 6,8292 +7,8% USD/CNH 6,8685 +0,0% 6,8673 6,8454 +8,1% USD/HKD 7,8468 +0,0% 7,8464 7,8463 +0,7% AUD/USD 0,6882 +0,1% 0,6875 0,6902 -5,2% NZD/USD 0,6179 +0,2% 0,6169 0,6206 -9,5% Bitcoin BTC/USD 21.013,89 -0,4% 21.090,49 21.328,39 -54,6%

Der Dollar stieg mit dem höheren Zinsniveau weiter, der Euro fiel wieder deutlich unter die Parität.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 91,01 90,36 +0,7% +0,65 +28,2% Brent/ICE 97,09 96,69 +0,4% +0,40 +30,4%

Auf dem Ölpreis lastete die Furcht vor einer konjunkturbedingt geringeren Nachfrage. Beobachter verwiesen überdies auf eine mögliche Einigung im Atomstreit mit Iran, die zu einem größeren Angebot führen könnte. Die Preise lösten sich allerdings deutlich von ihren Tagestiefs, nachdem Saudi-Arabien damit gedroht hatte, die Fördermenge der Opec zu verringern, um den Preisverfall aufzuhalten. Der Preis für ein Barrel Rohöl der US-Sorte WTI sank um 0,6 Prozent auf 90,23 Dollar. Die europäische Referenzsorte Brent drehte ins Plus und notierte zum Settlement 0,4 Prozent höher bei 96,48 Dollar. Der rasant steigende Preis auf dem europäischen Gasmarkt zog den US-Gaspreis nach oben, der allerdings mit rund 4 Prozent weit weniger stark stieg. Die Akteure setzten darauf, dass die hohe europäische Nachfrage auch auf den US-Markt ausweicht.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.737,89 1.736,31 +0,1% +1,58 -5,0% Silber (Spot) 18,93 19,04 -0,6% -0,11 -18,8% Platin (Spot) 875,40 879,33 -0,4% -3,93 -9,8% Kupfer-Future 3,65 3,65 -0,1% -0,00 -17,7% YTD zu Vortagsschluss

Die steigenden Anleihezinsen und der festere Dollar drückten den Goldpreis, wobei Rezessionsängste deutlichere Verluste verhinderten. Die Feinunze ermäßigte sich um 0,6 Prozent auf 1.737 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

ATOMVERHANDLUNGEN IRAN

Die USA haben Vorwürfe zurückgewiesen, sie würden eine Wiederbelebung des internationalen Atomabkommens mit dem Iran von 2015 verzögern. Die USA würden derzeit die Kommentare des Iran zu einem Kompromissvorschlag der EU "ernsthaft untersuchen", sagte der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hatte zuvor seine Hoffnung ausgedrückt, weitere Verhandlungen könnten womöglich noch in dieser Woche stattfinden.

INNENPOLITIK USA

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat zwei Wochen nach der Durchsuchung seines Anwesens durch die Bundespolizei FBI eine unabhängige Überprüfung der beschlagnahmten Dokumente verlangt. Trump reichte eine Klage bei einem Bundesgericht im Bundesstaat Florida ein und beantragte darin die Einsetzung eines als Special Master bezeichneten unabhängigen Gutachters.

INFLATION SINGAPUR

Verbraucherpreise Kernrate Juli +4,8% (Juni: +4,4%) gg Vj

Verbraucherpreise Juli +7,0% gg Vj (PROG: +7,1%)

TWITTER

Im Streit um eine Übernahme von Twitter hat Milliardär Elon Musk Unterlagen vom Mitbegründer und früheren Chef des Kurzbotschaftendienstes, Jack Dorsey, verlangt. Wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht, hat Musk von Dorsey sämtliche Unterlagen und Nachrichten zu der im April beschlossenen Übernahmevereinbarung sowie zur Frage der Zahl von Spam- oder Fake-Konten bei Twitter und zur Berechnung aktiver Nutzer angefordert.

ZOOM

hat im zweiten Geschäftsquartal die Erwartungen übertroffen, aber die Prognosen für das Gesamtjahr gesenkt. Im gesamten Geschäftsjahr rechnet die Zoom Video Communications nun mit einem bereinigten Gewinn von 3,66 bis 3,69 Dollar je Aktie anstatt 3,70 bis 3,77 Dollar. Den Umsatz sieht der Konzern nun bei etwa 4,39 Milliarden Dollar anstatt bei 4,53 bis 4,55 Milliarden Dollar. Im zweiten Geschäftsquartal betrug der Nettogewinn 45,7 Millionen Dollar oder 15 Cent je Aktie. Der Umsatz stieg leicht auf 1,1 Milliarden Dollar, verglichen mit 1,02 Milliarden Dollar vor einem Jahr. Nach Bereinigung um Aktienvergütungen und andere Effekte sank der Gewinn auf 1,05 Dollar je Aktie von 1,36 Dollar im Vorjahr. Der Gewinn lag aber oberhalb der von Factset befragten Analysten, die im Schnitt einen bereinigten Nettogewinn von 94 Cent je Aktie bei einem Umsatz von 1,12 Milliarden Dollar erwartet hatten.

