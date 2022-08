Es geht los…: Uran-Sektor in Aufruhe! Bieterwettkampf entbrannt!

Anzeige / Werbung

Während Deutschland sich von der Atomkraft abgewendet hat, gehen andere EU-Mitgliedsstaaten einen genau anderen Weg. Diese bauen nämlich verstärkt neue Atomkraftwerke.

gar nicht mal weit von Deutschland entfernt, in Finnland nämlich, wurde zum Beispiel im März 2021 der fünfte Atomreaktor fertiggestellt. Auch in Polen will man verstärkt auf Atomkraft setzen und sich im Gegenzug aus der Kohle zurückziehen, die einen Anteil von fast 70 % bei der Stromerzeugung hat. Um den Kohleausstieg voranzutreiben, wird Polen zunächst sechs neue Reaktoren bauen.

Aber auch der Rest der Welt ist pro Atomstrom eingestellt, wie man an den weltweit 50 in Bau befindlichen Atomkraftwerken ablesen kann. Obendrein befinden sich mehr als doppelt so viel, nämlich 108 Reaktoren in der Planung, von denen allein auf China 44 neue Atommeiler entfallen. Branchenexperten erwarten aufgrund der vielen Investitionen in Kernenergie schon jetzt ein massives Defizit am benötigten Uran! Eine neue Unbekannte in der Uranversorgung sei aufgrund des Russland-Ukraine-Kriegs die Lieferkette, die gerade neu gestaltet wird. Denn fast kein westliches Land möchte mehr russische Rohstoffe haben, der aber nun einmal noch ein dominanter Player im Rohstoffmarkt ist! Diese Rohstoffmengen woanders herbeizuschaffen ist die neue Herkulesaufgabe.

Uran im Defizit!

Genau jetzt startet ein historischer Uran-Superzyklus!

Die Bestrebungen der Europäischen Union, aber vor allem der USA, zukünftig unabhängiger von Energieexporten aus dem "Ostblock" zu werden, könnten zu einem generellen Umdenken führen.

Aufgrund der derzeitigen Energiekrise erwägt sogar Deutschland eine Laufzeitverlängerung der noch drei übrig gebliebenen Atomkraftwerke. Dies könnte sodann zu einer höheren Akzeptanz der Kernkraft führen, vor allem als Brückentechnologie, um die Klimaziele der Europäischen Union zu erreichen.

Langsam sollte es auch den letzten Zweiflern klar werden, dass man auf noch unbestimmte Zeit ohne Atomstrom als Säule einer wirtschaftlichen, umweltverträglichen, wettbewerbsfähigen Energieversorgung nicht vorbeikommt. Nur in Kombination aus erneuerbaren Energien und Kernenergie kann das Klima gerettet werden!

Aktuell ist es nun einmal so, dass ein Großteil des weltweiten Urans aus Russland stammt und von Unternehmen abgebaut und angereichert wird, die mehr oder weniger unter "russischer Kontrolle" stehen. Demzufolge ist es auch nicht verwunderlich, dass es aufgrund der massiven weltweiten Sanktionen gegen Russland zu einer deutlichen Verknappung des strategisch unverzichtbaren Rohstoffes Uran kommen wird.

Amerika macht es vor! Eigene Minen braucht das Land!

Und genau darauf bereiten sich die USA schon vor! Der derzeit größte Uranverbraucher der Welt legt sich auf der einen Seite Vorräte an und arbeitet auf der anderen Seite mit Uranunternehmen unter Hochdruck daran, eigene Minen zurück in Produktion zu bringen.

Die Marschroute dazu, um eine deutlich größere Unabhängigkeit zu erlangen, steht eigentlich schon. Das Einzige, was noch fehlt, sind höhere Uranpreise, die US-Unternehmen benötigen, um kostendeckend bzw. gewinnbringend produzieren zu können!

Sobald die Uranpreise noch etwas mehr anziehen, ist das top-Uranunternehmen Uranium Energy (WKN: A0JDRR), eines der ersten US-Unternehmen, das seine Produktion hochfahren kann! Bis es allerdings so weit ist, bauen die Uran-Experten des Managements ihre Vormachtstellung von UEC aus! Und dabei geht es derzeit wieder Schlag auf Schlag!

Zuerst übernahm Uranium Energy (WKN: A0JDRR) von Russlands staatlicher Atomenergiegesellschaft Rosatom Uranium One! Ein genialer Schachzug, wie sich spätestens mit dem Einmarsch Russlands in der Ukraine herausgestellt hat. Allein schon diese Übernahme katapultierte Uranium Energy auf das Treppchen des größten US-amerikanischen Unternehmens mit Hauptsitz in Texas. Und das Timing könnte nicht besser sein, da sich der Uranmarkt inmitten einer neuen Ära befindet, die national und global immer mehr Unterstützung für saubere Atomenergie erfährt, da sie für die Verwirklichung einer kohlenstoffarmen Weltwirtschaft unerlässlich ist!

Der Kaufpreis dieses TOP-Deals, der die Produktionskapazität in den Punkten:

Gesamtzahl der genehmigten "ISR'-Projekte in den USA,

Ressourcen und

Verarbeitungsinfrastruktur,

für nur 12 % des damaligen Unternehmenswertes verdoppelte war nahezu lachhaft günstig! Da musste UEC einfach zuschlagen! Ein solcher Deal kann ein "once in a Lifetime' Deal sein! Zumindest bekommt man die Gelegenheit, eine derart fortschrittliche Anlagenbasis in einer solchen Qualität nur ganz selten, vor allem, wenn es noch quasi direkt vor der Haustür liegt!

Amir Adnani verdeutlichte vor kurzem nochmals:

"Mit dieser Akquisition steigt das branchenführende "ISR'-Produktionsprofil von UEC in den USA auf 6,5 Millionen Pfund U3O8 pro Jahr, basierend auf der genehmigten und installierten Kapazität unserer "Hub and Spoke'-Betriebe in Wyoming und Süd Texas. In Kombination mit unseren physischen Uranbeständen von rund 4,1 Millionen Pfund Uran, die in den USA gelagert sind, haben wir nun die unvergleichliche Fähigkeit, die US-Regierung sowie Nuklearversorger zuverlässig zu versorgen, während wir unseren Aktionären ein Engagement im am schnellsten wachsenden, zu 100 % ungesicherten und reinen Urangeschäft bieten, das an der NYSE American notiert ist."

Die "ISR'-Produktion!

"ISR' steht für "In-Situ-Recovery' was bedeutet, dass an den "Abbaustellen" KEIN konventioneller Bergbau betrieben wird, sondern das Uran aus dem Boden durch eine spezielle Pumpentechnik ausgelöst wird.

Wahnsinn!!! UEC besitzt die größte Ressourcenbasis in den USA!

Die "gemessenen und angezeigten'-Ressourcen in Höhe von ca. 62 Mio. Pfund und die "abgeleiteten'-Ressourcen in Höhe von ca. 7 Mio. Pfund, stellen die größte Zusammenfassung der S-K 1300-Ressourcen dar, die bisher in den USA fertiggestellt und eingereicht wurde.

Diese gewaltigen genehmigten Ressourcen in Wyoming in Verbindung mit den in Texas genehmigten Projekten versetzen UEC in die einmalige "Pole'-Position, die Wiederbelebung der Uranproduktion in den USA anzuführen. Denn in der jetzigen Zeit, beispielloser geopolitischer Ereignisse und Risiken werden vollständig genehmigte und kostengünstige "ISR'-Projekte in den Vereinigten Staaten von entscheidender Bedeutung sein, was schon sehr bald an der Börse mit massiven Kursaufschlägen honoriert werden sollte!

Aber der guten Nachrichten noch nicht genug, so hat sich Uranium Energy auch gleich schon das nächste Übernahmeziel ausgesucht und gleich in gekonnter Manier etwa Mitte Juni zugeschlagen. Dieses Mal sollte UEX in UEC integriert werden, was das Wachstumsprofil von Uranium Energy (WKN: A0JDRR) auf das nächste Level hieven sollte! Allerdings lief diese Übernahmen nicht so "einfach" durch, wie die bisherigen, was uns aber zeigt, dass der Uranmarkt "under Fire" steht, und sich immer mehr Unternehmen günstige Übernahmen sichern wollen!

Der Übernahmepoker beginnt!

So entbrannte bei dieser Übernahme ein spannender Bieterwettstreit mit einem weiteren großen Uranplayer, nämlich Denison Mines. Denison überbot das UEC-Angebot von 0,0831 Uranium Energy-Aktie je UEX-Aktie, was beim UEC-Aktienkurs von 3,98 USD 0,33 USD je UEX-Aktie entsprach.

Uranium Energy zeigte sich kämpferisch und erhöhte sein Übernahme-Angebot für UEX!

Die UEC-Antwort ließ natürlich nicht lange auf sich warten! Um Denison aus dem Rennen zu drängen, hob Uranium Energy (WKN: A0JDRR) sein Angebot an und bot UEX 0,089 UEC-Aktie pro UEX-Aktie, was zu dem Zeitpunkt etwa 0,49 CAD pro UEX-Aktie entsprach - basierend auf den jeweiligen Schlusskursen vom 5. August 2022.

Denison gibt nicht auf und erhöht sein Angebot!

Auch UEC legt nochmals nach und GEWINNT!

Aber auch das neue Angebot von Uranium Energy überbot der Mitbewerber minimal, worauf hin UEC sein Angebot nochmals auf 0,09 eigene Aktien je UEX-Aktie erhöhte!

Ende gut, alles gut!

Erst gestern, am 22. August 2022 lief über die Ticker, dass die Aktionäre von UEX das Angebot von Uranium Energy angenommen haben! Klasse gemacht, UEC!

Weitere TOP-News sind im Bietergefecht fast untergegangen!

Fast komplett untergegangen im Übernahmepoker von UEX ist ein weiterer wichtiger Meilenstein von Uranium Energy (WKN A0JDRR), als mitgeteilt wurde, dass man für die Produktionsreifen und voll genehmigten Projekte in Texas und Wyoming eine gewaltige Ressourcenschätzung nach den neuesten "S-K 1300'-US-Vorschriften vorgelegt hat!

Für die 12 Satellitenprojekte, von denen 7 vollständig lizenziert sind, wurde die gewaltige Summe von mehr als 71 Millionen Pfund "gemessene und angezeigte'-Uran-Ressourcen festgestellt, zu denen sich sogar noch weitere 17 Millionen Pfund in der "abgeleiteten'-Ressourcen-Kategorie hinzugesellen!

Als ein in den USA ansässiges Unternehmen meldet Uranium Energy alle Mineralressourcen gemäß Artikel 1302 der Verordnung "S-K' und nicht wie in der Branche üblich nach "NI 43-101'. "S-K 1300' wurde von der Securities and Exchange Commission ("SEC') verabschiedet, um die Offenlegungspflichten für Mineralgrundstücke zu modernisieren und die US-Offenlegungsanforderungen für Mineralgrundstücke enger an die aktuellen Branchen- und globalen Regulierungsstandards anzupassen!

Amir Adnani, Präsident und CEO, erklärte diesbezüglich:

"Die Offenlegung von Ressourcen im neuen "S-K 1300'-Format auf unserer "Hub and Spoke'-Produktionsplattform in Süd Texas bestätigt erneut die Robustheit des Projektes. Unsere Datenbank mit Bohrergebnissen, die jahrzehntelange Explorationsprotokolle enthält, zeigt ein starkes Potenzial für eine Projekterweiterung und passt auch gut zu unserer Initiative, die Produktionslizenz im "Hobson'-Werk zu erweitern. Wir freuen uns über den Fortschritt des inländischen "ISR'-Profils des Unternehmens in Texas und Wyoming, während wir diese Projekte weiter in Richtung einer kurzfristigen Produktion vorantreiben. Uranium Energy hat der US-Regierung zudem kürzlich ein Angebot zur Lieferung der strategischen Uranreserve vorgelegt, und wir freuen uns auf unsere produktionsreifen Projekte, die den zukünftigen Bedarf der US-Uranreserve, sowie der Versorgungsindustrie decken."

Weitere Gründe die für Uranium Energy (WKN: A0JDRR) sprechen!

Große US-Produktion in einer Zeit der geopolitischen Unsicherheit möglich!

Starke Bindung an den Uranpreis! Explodiert Uran explodiert UEC um so heftiger!

Barwert von 200 Mio. USD in nicht zum Kerngeschäft gehörenden Anlagen in Arizona und Colorado, neben dem Barbestand von mehr als 180 Mio. USD!

"ISR'-Projekte im Distriktmaßstab in Paraguay mit erworbenen früheren Explorationen im Wert von mehr als 50 Mio. USD!

Vollständige Produktionsgenehmigung für 4 Mio. Pfund U3O8 pro Jahr in Texas und Wyoming!

5 "ISR'-Projekte in Texas! Zwei davon vollständig genehmigt und ein drittes im fortgeschrittenen Genehmigungsstadium!

Konzeptnachweis mit kostengünstiger "ISR'-Produktion!

Infrastrukturvorteil durch die "Hobson'-Anlage und den Standort Reno Creek!

Stärkung des "ISR'-Portfolios durch den Erwerb des vollständig lizenzierten "Reno Creek'-Projekts, der nun abgeschlossen ist!

Fazit: Uranium Energy - Die US-Uranaktie mit Vervielfachungspotenzial!

Uranium Energy (WKN: A0JDRR) ist DIE Aktie, wenn man vom Comeback der Kraft überzeugt ist und die Wiedergeburt der US-Uranindustrie spielen will. Alle Gründe sprechen dafür, dass der Uranpreis in diesem gerade beginnenden Superzyklus noch von seinen aktuell rund 49,- USD deutlich über 100,- USD steigen wird!

Die Aktien von Uranium Energy werden sich dann definitiv vervielfachen müssen! Das jüngste Bietergefecht unter den Urangesellschaften zeigt, dass hier etwas Großes im Busch zu sein scheint! Die jüngste Aktienkorrektur des Unternehmens ist lediglich dem aktuell schlechtem Gesamtmarkt geschuldet und bietet auf dem aktuellen Kursniveau bei rund 3,40 USD eine hervorragende Einstiegs- oder Nachkaufchance! Denn generell ändert das nichts am extrem bullischen Ausblick der Aktie!

Mit mehr als 180 Mio. USD Cash in der Kasse und mehr als 4 Mio. Tonnen Uran im Lagerbestand ist Uranium Energy (WKN: A0JDRR) finanziell mehr als solide aufgestellt, um seine weitere Transformation zum Produzenten, und damit Lieferant für die US-Energiebehörde zu werden, voranzutreiben!

Fakt ist: Das Kernkraft-Comeback, vor allem mit neuen Reaktoren, wird nunmehr auf allen Ebenen, von politisch bis wirtschaftlich, massiv forciert. Und gerade was die Unabhängigkeit der USA in Bezug auf Uran und angereichertes Uran angeht sind wir davon überzeugt, dass Uranium Energy (WKN: A0JDRR)mindestens einer DER, oder vielleicht sogar DER ganz große Gewinner werden wird!

Die Analysten von Haywood und Eight Capital scheinen ebenso begeistert von der Uranium Energy Aktie zu sein wie wir, und vergeben im Rahmen ihrer Kaufempfehlung hohe Kursziele von 6,60 USD bzw. 7,- USD ins Rennen gehen! Daraus errechnet sich derzeit ein Kurspotenzial von mehr als 100 %!

