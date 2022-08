The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.08.2022

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.08.2022



ISIN Name

XS1280394229 BNG BK 15/22 MTN

AT0000A1FR99 ERSTE GP BNK 15-22 FLR

CH0311427626 C.A.B.E.I. 16-22 MTN

DE000BLB2H99 BAY.LDSBK.OPF.13/22

DE000HLB1DA7 LB.HESS.-THR. E0514B/061

XS1957532887 AM.HONDA FI. 19/22 MTN

DE000BLB2U35 BAY.LDSBK.IS. VAR

DE000BLB3577 BAY.LDSBK.IS. 16/22

USP16260AA28 BANCO BBVA PER.12/22 REGS

