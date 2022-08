Verkaufssignal für die Nel ASA Aktie: Im schwachen Marktumfeld zum Wochenstart verliert die Wasserstoff-Aktie am Montag an der Osloer Börse fast 4 Prozent an Wert. Der Schlusskurs bei 14,505 Norwegische Kronen entspricht nahezu dem Tagestief, das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...