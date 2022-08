Infineon- und Mercedes-Benz-Zertifikat mit 45% Sicherheitspuffer

Mit Deep Express-Zertifikaten auf Aktienindizes und Aktien können Anleger auch bei deutlich fallenden Kursen der Basiswerte überproportional hohe Renditen erwirtschaften. Als Gegengeschäft für die in Aussicht stehenden Seitwärtsrenditen verzichten Zertifikateanleger auf Dividendenzahlungen und der Partizipation an Kursanstiegen des Basiswertes.

Derzeit bietet die LBBW-Deep Express-Zertifikate auf die DAX-Werte Mercedes-Benz (ISIN: DE000LB3YUZ2) und Infineon (ISIN: DE000LB3YUY5) zur Zeichnung an. Beide Zertifikate verfügen über einen 45-prozentigen Sicherheitspuffer und ermöglichen in maximal fünf Jahren eine Bruttorendite von 31,50 Prozent. Am Beispiel des Zertifikates auf die Infineon-Aktie soll die Funktionsweise der Deep Express-Zertifikate veranschaulicht werden.

45% Sicherheitspuffer, sinkende Rückzahlungsschwellen

Der am 12.9.22 in XETRA ermittelte Schlusskurs der Infineon-Aktie wird als Startwert für das Deep Express-Zertifikat. Bei 55 Prozent wird die Barriere liegen.

Wenn die Infineon-Aktie am ersten Bewertungstag (17.11.23) auf oder oberhalb des bei 100 Prozent des Startwertes angebrachten vorzeitigen Rückzahlungslevels notiert, dann wird das Zertifikat mit 100 Prozent plus der Zinszahlung in Höhe von 10,50 Prozent vorzeitig zurückbezahlt. Notiert die Infineon-Aktie an diesem Tag unterhalb des vorzeitigen Rückzahlungslevels, dann verlängert sich die Laufzeit des Zertifikates zumindest bis zum nächsten Bewertungstag (15.11.24). Befindet sich der Aktienkurs an diesem Stichtag oberhalb der mittlerweile auf 95 Prozent des Startwertes reduzierten Tilgungsschwelle, dann wird die vorzeitige Rückzahlung des Zertifikates mit 1.157,50 Euro erfolgen. Auch an den verbleibenden Bewertungstagen wird sich die Tilgungsschwelle um jeweils 5 Prozent reduzieren.

Läuft das Zertifikat mangels vorzeitiger Tilgung bis zum letzten Bewertungstag (19.11.27), dann wird es bereits dann mit dem Höchstbetrag von 1.315 Euro zurückbezahlt, wenn der Aktienkurs an diesem Tag auf oder oberhalb der bei 55 Prozent des Startwertes liegenden Barriere notiert. Befindet sich der Aktienkurs an diesem Tag unterhalb der Barriere, dann erhalten Anleger eine am 12.9.22 errechnete Anzahl von Infineon-Aktien zugeteilt. Der Eurogegenwert des Bruchstückanteils wird Anlegern gutgeschrieben.

Die Deep Express-Zertifikate mit maximaler Laufzeit bis 26.11.27 können noch bis 12.9.22 in einer Stückelung von 1.000 Euro plus ein Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Die Deep Express-Zertifikate auf die Infineon- und die Mercedes-Benz-Aktie ermöglichen Anlegern in maximal fünf Jahren und zwei Monaten bei Aktienkursrückgängen von bis zu 45 Prozent attraktive Seitwärtsrenditen.

Quelle: zertifikatereport.de