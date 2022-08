Mit der Aktie von BASF ging es am Montag im Zuge der allgemein schlechten Stimmung an den Märkten erneut deutlich bergab. Doch zumindest für zwei Problemfelder gab es nun auch endlich wieder einmal gute Nachrichten. So nähert sich der Füllstand der Erdgasspeicher in Deutschland trotz der stark reduzierten Liefermengen aus Russland der 85-Prozent-Marke.Wie am Dienstag aus im Internet veröffentlichten Daten der europäischen Gasspeicher-Betreiber hervorging, lag der Füllstand am Sonntagmorgen bei 80,14 ...

