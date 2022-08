Nach den heftigen Verlusten zum Wochenauftakt versucht sich der deutsche Leitindex DAX am Dienstag an einer Stabilisierung. 30 Minuten vor Beginn des Xetra-Handels wird er 0,5 Prozent schwächer bei 13.153 Zählern taxiert. Nachdem der Handel eine mehrwöchige Gewinnserie hingelegt hatte, war der DAX am Freitag an der wichtigen 14.000-Punkte-Marke gescheitert - auf diesem Niveau verläuft auch der charttechnische Abwärtstrend. Jetzt richtet sich das Augenmerk der Investoren auf die anstehende Sitzung ...

