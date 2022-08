Einen gebrauchten Handelstag erwischte der Dax zum gestrigen Wochenbeginn. Der Index knüpfte hierbei an seine schwache Vorstellung vom Freitag an und ließ ordentlich Federn. Der schwache Montagshandel (22.08.) führte den Dax auch unter die eminent wichtige Zone 13.500 Punkte / 13.400 Punkte. Damit hat sich das Chartbild erheblich eingetrübt, was wiederum für die nächsten Tage nicht viel Gutes erwarten lässt. Auf der Unterseite muss es für den Dax ...

