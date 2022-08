Der Rebound bei den Papieren von Meta währte nicht lange. Seit letzter Woche haben die Bären wieder das Sagen und die Aktie bewegt in sich in Richtung ihrer Jahrestiefs. Neben der Schwäche des Gesamtmarktes belastet derzeit eine drastische Kurszielsenkung von Morgan Stanley die Aktie des Social-Media-Giganten.Die Morgan-Stanley-Analysten senkten ihr Kursziel für Meta um satte 20 Prozent von 280 auf 225 Dollar. Der Experte Brian Nowak begründete dies mit dem Rückgang der Nutzeraktivität in den USA. ...

