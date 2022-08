Erneuerbare Energien sind im Aufwind. Allerdings sollten Anleger nicht blind alle Bereiche kaufen (s.?S.?1 "Unsere Meinung"). Wir haben zwei spannende Aktien unter die Lupe genommen und verraten, worauf es zu achten gilt.Der Verkehrssektor ist nach der Energiewirtschaft und der Industrie einer der größten Verursacher von Treibhausgasen in Deutschland. Daher steigt zunehmend das Interesse an Biokraftstoffen als Ergänzung zu klassischen fossilen Treibstoffen. Auf diesen Bereich hat sich Verbio spezialisiert. Das Unternehmen erzielt Erlöse mit Biodiesel (70%) sowie Bioethanol und Biomethan (30%), den mit Abstand häufigsten erneuerbaren Energieträgern im Straßenverkehr. Perspektivisch sollen fortschrittlichere Kraftstoffe der zweiten Generation eine größere Rolle in den Erlösströmen einnehmen. Diese werden aus Stroh und Abfallstoffen hergestellt, statt aus nahrhaften Agrarrohstoffen. Der Vorteil ggü. konventionellen Biokraftsstoffen liegt darin, dass bei deren Produktion weniger CO2 freisetzt gesetzt wird und sie nicht in Konkurrenz zur Lebensmittelherstellung stehen, was der Akzeptanz langfristig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...