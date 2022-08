Erster Online Trading Partner im Bereich CFD- und Foreign Exchange Trading für den FC Bayern München

Das mehrjährige Sponsoring bis 2025 umfasst zahlreiche Aktivitäten, darunter regelmäßige Präsenz auf den Social-Media-Kanälen des FC Bayern München und bei allen Bundesliga-Heimspielen über die LED-Banden der Allianz Arena

Libertex, eine der führenden Online-Handelsplattformen und Teil der 1997 gegründeten Libertex Group, geht eine mehrjährige Partnerschaft mit Deutschlands erfolgreichstem Fußballverein ein. Es ist nicht nur das erste Mal, dass der FC Bayern München mit einem Online Trading Partner im Bereich CFD- und Foreign Exchange Trading (B2C) zusammenarbeitet, sondern auch das erste Mal, dass Libertex neben seinem bestehenden Engagement in der Premier League mit einem deutschen Verein kooperiert.

Von links nach rechts: Michael Geiger (CEO von Libertex), Marios Chailis (CMO der Libertex Group), Andreas Jung (Marketingvorstand des FC Bayern München). (Foto: FC Bayern München)

"Mit über 290.000 Mitgliedern ist der FC Bayern der mitgliederstärkste Sportverein weltweit. Die Fans sind wie ihr Verein besonders erfolgshungrig, zeigen sich aber auch nach Niederlagen fair und besonnen das hat uns beeindruckt", sagt Michael Geiger, CEO von Libertex. "Wir freuen uns sehr, ab sofort Offizieller Online Trading Partner von Deutschlands erfolgreichstem Verein zu sein."

Die Partnerschaft verbindet die rasanten und spannenden Welten des Fußballs und des Handels und ermöglicht es Libertex, die Liebe zum Fußball und zum gesunden Wettbewerb mit Millionen von Kunden zu teilen. Das Selbstbild des FC Bayern München steht für eine extreme Siegermentalität und einen guten Schuss Selbstvertrauen, ganz nach dem Motto: Wer gewinnen will, muss hart dafür arbeiten! Ähnlich verhält es sich mit dem Motto von Libertex "Trade For More", wie Marios Chailis, CMO der Libertex Group, erklärt: "Der Handel erfordert auch ein gewisses Maß an Selbstvertrauen, wobei man sich bewusst sein muss, dass Arroganz im Handel nichts zu suchen hat. Zudem muss man sich genügend Wissen aneignen, um keine falschen Entscheidungen zu treffen. Deshalb unterstützen wir unsere Kunden in diesen und anderen Punkten, indem wir zum Beispiel ein Demokonto und weiteres Bildungsmaterial anbieten."

Andreas Jung, Marketingvorstand des FC Bayern München, ergänzt: "Libertex ist ein innovativer Anbieter in einem aufstrebenden globalen Markt. Wir bauen auf eine konstruktive Kooperation mit einer der führenden Online-Handelsplattformen für erfahrene Anleger."

Als Offizieller Online Trading Partner des FC Bayern München wird Libertex ab sofort Teil der LED-Bandenwerbung in der Münchner Allianz Arena sein und auch auf den Social-Media-Kanälen des FC Bayern München regelmäßig präsent sein.

Über Libertex

Libertex gehört zur Libertex Group und ist ein Online-Broker, der handelbare CFDs anbietet, deren Basiswerte Rohstoffe, Devisen, ETFs, Kryptowährungen und andere sind.

Im Laufe der Jahre hat Libertex mehr als 40 prestigeträchtige internationale Auszeichnungen und Anerkennungen erhalten, darunter "Best CFD Broker Europe" (Global Brands Magazine, 2022) und "Most Trusted Broker in Europe" (Ultimate Fintech Awards, 2021). Libertex ist der Offizielle Online Trading Partner des FC Bayern München sowie des FC Tottenham Hotspur und bringt die aufregenden Welten des Fußballs und des Handels zusammen.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1997 hat sich die Libertex Group zu einer vielfältigen Unternehmensgruppe entwickelt, die Millionen von Kunden aus verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt betreut.

Die Libertex-Handelsplattform wird von Indication Investments Ltd. genutzt, einer zypriotischen Investmentfirma, die von der zypriotischen Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (CySEC) mit der CIF-Lizenznummer 164/12 reguliert und beaufsichtigt wird. Für weitere Informationen zu Libertex besuchen Sie www.libertex.com

Risikowarnung: CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 62,2 der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld beim Handel mit CFDs bei diesem Anbieter. Sie sollten abwägen, ob Sie die Funktionsweise von CFDs verstehen und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

