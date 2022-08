Ich habe bei heimischen Banken und Versicherungen nachgefragt, wie sich die unlängst eingeleitete Zinswende der EZB auf die Ergebnisse auswirkt. In absoluten Zahlen gemessen am stärksten profitiert dabei die Erste Group Bank AG. Dort würde eine weitere Zinsanhebung um einen Prozentpunkt für ein zusätzlichen Plus von 300 Millionen Euro im Ergebnis sorgen (lies hier mehr). Auch bei der Bawag Group AG, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...