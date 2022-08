Tesla will laut einem Medienbericht noch in diesem Jahr eine dritte Schicht in Grünheide einführen. Indirekt bestätigt wurden diese Informationen aus der deutschen Politik. Derweil hat die Giga Texas eine wichtige Marke beim Produktionshochlauf erreicht. Zunächst aber nach Brandenburg: Von der Einführung der dritten Schicht im Dezember 2022 will das Portal "Drive Tesla" erfahren haben. Quellen für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...