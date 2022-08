Riddle&Code GmbH freut sich, John Calian als neuen CEO des Unternehmens bekannt zu geben.

"Ich bin stolz darauf, zum nächsten CEO von Riddle&Code gewählt worden zu sein. Als Unternehmen verfolgen wir ein Ziel verfolgt: die Anbindung von Industriemaschinen an Web3. Ich sehe es als Privileg an, ein Team zu leiten, das sich der maschinengesteuerten Token-Wirtschaft verschrieben hat und nachhaltige, grüne und widerstandsfähige Energiesysteme ermöglicht", so Calian. "Genau das ist die Aufgabe unseres Unternehmens. Ich werde das Team und unsere Kunden nach besten Kräften unterstützen, indem ich unsere Führungskräfte und Mitarbeiter motiviere, Höchstleistungen zu erbringen."

Diese Entscheidung kommt zu einem bedeutsamen Zeitpunkt, da sich Riddle&Code zu einem produktorientierten Dienstleistungsunternehmen entwickelt, das sich auf die Web3-Infrastruktur und die Etablierung der einzigartigen RDDL Network-Blockchain spezialisiert hat, die die Eckpfeiler für eine dezentralisierte, sichere und vertrauenswürdige Maschinenwirtschaft bildet. Riddle&Code bereitet sich darauf vor, einen wichtigen Beitrag zu diesem Netzwerk zu leisten und will optimale Produkte, Dienstleistungen und Lösungen anbieten, um diese Vision zum Erfolg zu führen.

In Zusammenarbeit mit Unternehmenspartnern wie Wien Energie, Daimler Mobility, Evonik, Litebit und den Telekom Innovation Laboratories (T-Labs) hat Riddle&Code ein umfangreiches Portfolio an Blockchain-basierten Software- und Hardwareprodukten in wichtigen Industriesegmenten aufgebaut, darunter Produzenten erneuerbarer Energien, Hersteller von Elektrofahrzeugen und Anbieter von großen Energiespeichersystemen.

"Wir befinden uns an einem natürlichen Wendepunkt für das Unternehmen, und John bringt die Führungsqualitäten und das Know-how mit, die Riddle&Code für den Eintritt in diese nächste Phase benötigt. Unser neues Ziel ist es, unser fundiertes Wissen weiterzugeben und so viele Branchen wie möglich in Web3 einzubinden, um die Zukunft der Verknüpfung von Token-Wirtschaften mit dem RDDL Network zu gestalten. Dies geht weit über die kühnsten Ambitionen der derzeitigen Token-Projekte und Energietechnologieunternehmen hinaus." Tom Fürstner, Gründer und CTO of Riddle&Code.

Das Umfeld für dezentralisierte Infrastrukturen verändert sich schnell, und die Nachfrage nach Blockchain-basierten Softwaresystemen ist aufgrund der anhaltenden Verlagerung zu Web3 gestiegen. Diese neue Ära erfordert von der Industrie neue Betriebs- und Geschäftsmodelle, die alte Stärken mit einer neuen Denkweise verbindeng.

Riddle&Code konzentriert sich nun darauf, eine Schlüsselrolle bei der Einbindung von Branchen in Web3 zu spielen und wird spezifische Produkte und Dienstleistungen anbieten. Alexander Koppel, Mitbegründer und scheidender CEO, wird auch in Zukunft als Berater des CEO tätig sein und die Mission des Unternehmens weiter unterstützen. Diese Ankündigung ist der logische nächste Schritt in der weiteren Entwicklung und dem kontinuierlichen Fortschritt von Riddle&Code und seinen Tochterunternehmen.

Über Riddle&Code

Riddle&Code ist ein produktorientiertes Dienstleistungsunternehmen, das sich auf die Umstellung von Branchen auf Web3 spezialisiert hat. Das Unternehmen ist die treibende Kraft auf dem Weg zu einer Welt der vernetzten Token-Wirtschaft, indem es eine nachhaltige, grüne und widerstandsfähige Maschinenindustrie ermöglicht. Riddle&Code bietet verschiedene Lösungen für maßgeschneiderte branchenspezifische Hardware-Wallets und eine Anwendungssuite, die auf dezentralen Blockchains aufbaut und hauptsächlich zum Blockchain-Protokoll RDDL Network beiträgt.

Weitere Informationen: www.riddleandcode.com

Über das RDDL Network

Das RDDL Network ist ein dezentralisiertes, auf Industriemaschinen basierendes Blockchain-Protokoll, das einen einzigartigen Proof-of-Productivity (PoP) Konsensmechanismus verwendet, der Identität, Datengenauigkeit und Nutzung für alle Arten von Maschinen nachweist. Das Netzwerk befasst sich mit der Infrastruktur und den Normen als Ganzes und soll die Zukunft der vernetzten Token-Wirtschaft für die vierte industrielle Revolution gestalten.

