Vaduz (ots) -Ziel des Projektes Streetwork Liechtenstein ist es, gemeindeübergreifend ein niederschwelliges Angebot im Bereich Streetwork aufzubauen. Das neue Leistungsangebot wird von der Regierung und den elf Gemeinden hälftig finanziert. Der Auftrag ist ab sofort öffentlich ausgeschrieben.Die operative Verantwortung für das Angebot Streetwork Liechtenstein obliegt dem Amt für Soziale Dienste Liechtenstein, zentrale Entscheidungen erfolgen von Land und Gemeinden gemeinsam. Die Gemeinden stellen überdies eine gemeinsame Entscheidungsfindung über die Vorsteherkonferenz sicher.Zielgruppe und ZieleDas Angebot Streetwork Liechtenstein richtet sich an alle Personen, welche sich einzeln oder in Gruppen an von ihnen gewählten Orten oder Treffpunkten im öffentlichen oder halböffentlichen Raum in Liechtenstein aufhalten. Die Zielgruppe von Streetwork Liechtenstein ist unabhängig von Geschlecht, Nationalität und Alter der Personen und unabhängig davon, wo diese Personen innerhalb des Landes wohnen.Öffentliche Ausschreibung läuftDer Projektausschuss hat in Zusammenarbeit mit der Begleitung durch ein externes Unternehmen ein Konzept ausgearbeitet, welches bereits von der Regierung und allen elf Gemeinden zur Kenntnis genommen wurde. Die weiteren Informationen können der Ausschreibung des Dienstleistungsauftrags auf der Homepage des Amtes für Soziale Dienste oder dem eAmtsblatt (www.amtsblatt.llv.li) entnommen werden.