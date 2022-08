Düsseldorf (ots) -Am gestrigen Montag, den 22.08.2022 lud der innovative Sneaker-Store "Spacewalk" im Düsseldorfer Premium Shopping-Center sevens zum Pre-Opening ein. Bei "Spacewalk" können Fans exklusiver Sportschuhe ab Donnerstag, den 25. August seltene High-End-Sneaker, -Fashion und -Accessoires erwerben. Zum VIP-Opening auf der Königsallee erschienen zahlreiche prominente Gäste wie zum Beispiel die Fußballer Breel Embolo, Sead Kolasinak, Nadiem Amiri, Marius Wolf und Manuel Obafemi Akanji sowie Model Alex Mariah Peter.Promi-Auflauf in Düsseldorf: Zur gestrigen Eröffnung des exklusiven Sneaker Stores "Spacewalk" im Premium Shopping-Center sevens erschienen zahlreiche prominente Gäste. Zu den bekannten Gesichtern zählten unter anderem die Fußballer Breel Embolo, Sead Kolasinak, Nadiem Amiri, Marius Wolf und Manuel Obafemi Akanji sowie Model Alex Mariah Peter. In stylisher Atmosphäre wurden bei cooler Musik das Opening und die Liebe zum Sportschuh ausgiebig gefeiert.Das innovative Store-Konzept verspricht ein Paradies für Sneaker-Maniacs zu werden. Auf der berühmten Königsallee gelegen, gibt es bei Spacewalk im sevens ab sofort luxuriöse und seltene High-End-Sneaker, -Fashion und -Accessoires zu shoppen. Exklusive Designs, limited Editions und brandheiße Trends von Labels wie Yeezy, Louis Vuitton, Balenciaga, Jordans und Offwhite stehen im absoluten Mittelpunkt. Zeitlose Sportschuh-Klassiker von Marken wie Nike, Adidas und Supreme gibt es natürlich auch. Wer professionelle Beratung in Sachen Sneaker-Investment sucht, ist hier ebenfalls goldrichtig. Ein Sportschuh-Reinigungsservice inklusive Bring- und Hol-Dienst versteht sich von selbst. Wer kreativ ist, kann seine Sneaker vor Ort außerdem mit verschiedenen Motiven, Farb- und Materialkombinationen individualisieren lassen. Über 200 Premium-Modelle der ganz großen Marken werden bei Spacewalk zu finden sein. Mit erstklassiger Beratung und einer außergewöhnlichen Shopping-Erfahrung will Spacewalk ein Kulturzentrum für Sneaker-Enthusiasten werden."Mit Betreten des Stores sollen unsere Kunden von einem besonderen Gefühl überrascht werden - fast so außergewöhnlich wie das eines Astronauten, der auf die Erde zurückblickt. Daher der Name Spacewalk.", so Geschäftsführer Emre Dolunay. "Wir freuen uns, dass Spacewalk jetzt zum Mieterportfolio des sevens gehört. Das Konzept ist innovativ und spannend. Mit ausgefallenen Designs und individuellen Gestaltungsmöglichkeiten wird der Store künftig Sneaker-Fans aus ganz NRW anziehen," so Tim Mayer, Head of Asset Management Retail bei CBRE Investment Management Germany.Über das sevensDas Premium Shopping-Center sevens steht für Luxus und Eleganz, eine exzellente Markenvielfalt und ein umfangreiches Gastronomieangebot. Mitten auf der Königsallee - eine der bedeutendsten Flaniermeilen Europas - befindet sich das architektonisch beeindruckende Einkaufscenter. Insgesamt bietet das sevens Platz für 35 Geschäfte sowie 11 Restaurants und 2 Bars im Food Court. Nicht zuletzt durch regelmäßig veranstaltete Events und besondere Aktionen für die Kunden bietet das sevens stets ein Shoppingerlebnis auf höchstem Niveau.Über SpacewalkIn dem innovativen Store im Düsseldorfer sevens an der Königsallee bietet Spacewalk seltene, exklusive High-End Sneaker für alle, die den sportiven Luxus lieben. Den Trends einen Schritt voraus finden sich hier exklusive Kollektionen, luxuriöse Designs und Limited Editions der ganz großen Namen in der Sportbekleidung. Zeitlose Klassiker gibt es natürlich auch - genauso wie einen exklusiven Reinigungsservice für Sneaker, professionelle Investment-Beratung in Sachen Sneaker-Kauf und individuelle Sportschuh-Gestaltung. Das Ziel: ein Kulturzentrum für Sneaker-Enthusiasten zu werden.Pressekontakt:JuLi PR & ConsultingKaiserswerther Straße 13240474 Düsseldorfwww.juli-pr.cominfo@juli-pr.com0176-70646206Original-Content von: Sevens, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60047/5303081