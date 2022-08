Erfurt (ots) -Im KiKA-Jubiläumsjahr finden die Dreharbeiten zum Songwriting-Camp von "Dein Song" (ZDF) zum ersten Mal am Bodensee statt: Auf die Nachwuchskomponist*innen, die bei den Casting-Drehs Ende Juli in Wiesbaden weitergekommen sind, wartet die nächste Runde auf Schloss Salem, eines der geschichtsträchtigsten Kulturdenkmäler Süddeutschlands.Hier arbeiten die jungen Songwriting-Talente mit professioneller Unterstützung der "Dein Song"-Band weiter an ihren Kompositionen und geben ihnen den entscheidenden Schliff und präsentieren ihre Songs schließlich nochmals vor der neuen "Dein Song"-Jury mit Singer-Songwriter Kelvin Jones, "Frida Gold"-Sängerin Alina Süggeler, dem Schweizer Sänger und TV-Star Luca Hänni sowie Produzentin und Multiinstrumentalistin Suena.Neben dem musikalischen Abenteuer im neuen Songwriting-Camp erwarten die jungen Talente auch einige Herausforderungen und gemeinsame Erlebnisse: Mit dem Moderations-Duo Johanna Klum und Bürger Lars Dietrich erkunden sie das Labyrinth des Schlossgartens und beweisen bei einem gemeinsamen Segeltörn auf dem Bodensee ihr Geschick beim Wassersport.Höhepunkt des Camps ist jedoch der erneute Auftritt vor der Jury. Nachdem sie die Finalsongs für 2023 ausgewählt hat, freuen sich die glücklichen Finalist*innen auf die kommenden Highlights: Sie dürfen ihren Song im Anschluss an das Songwriting-Camp mithilfe von prominenten Musikpat*innen im Tonstudio produzieren, ein eigenes Musikvideo drehen und ihren Song in der großen Final-Show zusammen mit ihren Pat*innen live vor Publikum präsentieren. Bereits jetzt haben die Singer-Songwriterinnen LOTTE und Madeline Juno als Musik-Patinnen für die kommende Staffel zugesagt und freuen sich, ihre musikalische Erfahrung in die kreative Arbeit mit den sieben Final-Acts einfließen zu lassen.Für alle ausgeschiedenen Kandidat*innen gibt es auch in dieser Staffel wieder eine zweite Chance, sich mit einem neuen Song für die nachfolgende 16. Staffel zu qualifizieren. Auf kika.de stellen sie sich dem Online-Contest "Dein Song - Zurück im Wettbewerb".Die 16-teilige Doku-Serie "Dein Song" ist ab Frühjahr 2023 bei KiKA, auf kika.de, im KiKA-Player sowie in der ZDFmediathek zu sehen.Durch die nachhaltige Philosophie von ZDF und KiKA bietet "Dein Song" dem Songwriting-Nachwuchs Jahr für Jahr eine wichtige Plattform. Auch im 15. Jahr seines Bestehens wird die Erfolgsgeschichte des Wettbewerbs weitergeschrieben, bekommen junge Künstler*innen die Chance, ihre Sehnsüchte, Wünsche und Träume, aber auch Ängste und Sorgen auszudrücken. Publikum, Kritiker*innen und Medien zeigen sich gleichermaßen begeistert und längst gehört "Dein Song" zu den erfolgreichsten Angeboten der jungen Medienunterhaltung mit Fans in allen Altersgruppen. Den hohen Stellenwert des Formates unterstreichen auch die zahlreichen Musikstars wie Yvonne Catterfeld, Duncan Laurence, Johannes Strate, Ilse DeLange, Annett Louisan, Andreas Bourani, Vanessa Mai, Mark Forster, Wincent Weiss, Max Giesinger, Tim Bendzko, Max Mutzke, Rea Garvey, Johannes Oerding, Tom Gaebel, Sarah Connor, DJ BoBo oder Peter Maffay,die bisher bei "Dein Song" als Musikpat*innen mitwirken durften."Dein Song" ist eine Produktion der bsb-Film- und TV-Produktion Darmstadt und MB TV GmbH Berlin im Auftrag des ZDF für KiKA. Verantwortliche Redakteurinnen des ZDF für die Doku-Reihe und die Final-Show sind Gordana Großmann und Corinna Loos.Pressekontakt:FOOLPROOFED GmbHPublic Relations - Social Media - ManagementAnsprechpartner: Markus HermjohannesTel: +49 178 2515328markus@foolproofed.dewww.foolproofed.dePressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5303091