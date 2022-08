Am heutigen Dienstag kann sich der DAX etwas erholen und bis in den Bereich von 13.300 Punkte ansteigen. In der Folge sollte der DAX aber wieder abgeben. Der DAX könnte nach der laufenden Erholung zunächst weiter Kurs auf die runde Marke von 13.000 Punkten nehmen, könnte aber langfristig vor einem Kursrückgang bis zum unteren Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 11.900/12.000 Punkten stehen. Auf weitere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...