Berlin (ots) -Schindler Deutschland revolutioniert den Aufzugsservice und bietet die erste TÜV-zertifizierte nachhaltige Aufzugswartung der Branche an. Mit dem "Schindler Green Service" verringert sich der CO2-Ausstoß um 99,5 Prozent. Davon profitieren Kunden und vor allem das Klima.Ein Aufzug muss regelmäßig überwacht und gewartet werden. Das verlangen die Technischen Regeln für Betriebssicherheit (TRBS). Doch wie der Service umgesetzt wird, entscheidet maßgeblich über den CO2-Ausstoß, den ein Aufzug im Betrieb verursacht. Im "Green Service" von Schindler wird der CO2-Fußabdruck der Aufzugswartung durch digitale Dienstleistungen auf das absolute Minimum und nahezu null reduziert.Digitale Aufzüge für smarten Service"Unsere digitalen Schindler Aufzüge ermöglichen es, dass wir unsere Serviceleistungen bedarfsabhängig erbringen können", sagt Frank Schach, CEO von Schindler Deutschland. "Der Green Service von Schindler ist ein weiterer bedeutender Schritt hin zu unserem Ziel, bis 2040 komplett klimaneutral zu sein." Für Kunden steht anstelle eines Verzichtes im Sinne des Klimas dabei sogar eine Erhöhung der Leistung. Störungen werden schneller erkannt und möglichst per Fernzugriff behoben, die Verfügbarkeit der Anlagen steigt - bei gleichzeitig minimiertem CO2-Fußabdruck."Besonders wichtig ist uns, dass wir auf die tatsächliche Reduktion von CO2-Emissionen und nicht ihre bloße Kompensation gesetzt haben", sagt Stefan Janßen, Geschäftsleiter Existing Installations von Schindler Deutschland. In der klassischen Wartung fallen pro Jahr und Aufzug laut TÜV-Zertifizierungsbericht 73,36 Kilogramm CO2 an; beim Schindler Green Service, der im Kern auf Remote Services zurückgreift, nur noch 0,36 Kilogramm CO2 und damit 99,5 Prozent weniger.Optimierte Umwelt- und Klimaverträglichkeit des Schindler Green ServiceDie permanente digitale Anbindung der Aufzüge ersetzt die punktuellen Checks vor Ort. Die Servicetechniker*innen fahren auch weiterhin zu den Anlagen - mit Fahrzeugen aus der E-Mobilitätsflotte von Schindler -, und zwar immer dann, wenn die intelligenten Anlagen es einfordern. Die Umwelt- und Klimaverträglichkeit des "Green Service" ist in allen Bereichen optimiert: Von der Herstellung der benötigten Wartungs- und Service-Materialien, über die eigentliche Leistungserbringung des Wartungsvertrages bis hin zur Entsorgung der Wartungs-Materialien.Vom TÜV zertifiziert und empfohlen: nachhaltiger Service von Schindler"Da die Remote-Wartung viel geringere Umweltauswirkung als die Vor-Ort-Wartung mit sich bringt, sollte eine Remote-Wartung als erste Präferenz anstelle einer Vor-Ort-Wartung eingesetzt werden", heißt es im Zertifizierungsbericht des TÜV Rheinland zum Schindler Green Service. Gebäudebetreiber, die den Schindler Green Service nutzen, erhalten ein jährliches Zertifikat über ihren nachhaltigen Aufzugsbetrieb.Über SchindlerDer 1874 gegründete Schindler Konzern ist einer der weltweit führenden Anbieter von Aufzügen und Fahrtreppen und damit einhergehenden Dienstleistungen. Seine innovativen und umweltfreundlichen Zutritts- und Beförderungssysteme prägen maßgeblich die Mobilität einer urbanen Gesellschaft. Täglich bewegt Schindler mit seinen Mobilitätslösungen 1,5 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Hinter diesem Erfolg stehen mehr als 69.000 Mitarbeitende in über 100 Ländern. Schindler Deutschland wurde 1906 als erste Auslandstochter gegründet und ist heute mit mehr als 4.000 Mitarbeitenden an 70 Standorten präsent.