Olten (ots) -Die neue Studie "Social Commerce Schweiz" zeigt, dass die befragte Schweizer Bevölkerung im Alter ab 18 Jahren fast eine Stunde pro Tag auf Social Media verbringt. WhatsApp, YouTube, Facebook und Instagram nehmen für viele Schweizerinnen und Schweizer eine wichtige Rolle im Alltag ein. Gleichzeitig kaufen mehr als 84% der befragten Bevölkerung bei den Marktführern Galaxus, Digitec und Zalando online ein. 24% der Befragten gab an, dass YouTube ihnen dabei hilft, Kaufentscheide zu fällen.Social Media, E-Commerce und Social Commerce sind Konzepte, die mit der DIgitalisierung entstanden sind und heute einen wichtigen Stellenwert in Gesellschaft und Wirtschaft einnehmen. Die Studie "Social Commerce Schweiz 2022" der Hochschule für Wirtschaft der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW in Zusammenarbeit mit gfs-zürich hatte zum Ziel, die Nutzung dieser Medien und dem Konsumverhalten auf Social Media, der Verschmelzung mit E-Commerce zu Social Commerce, zu verstehen.Wichtige Resultate der FHNW-Studie "Social Commerce 2022":Social Media- WhatsApp (87%), YouTube (80%), Facebook (48%) und Instagram (34%) sind die am häufigsten genutzten Social-Media-Plattformen bei der befragten Schweizer Bevölkerung.- Frauen und Männer unterscheiden sich in ihrem Verhalten auf Social Media: Frauen nutzen häufiger WhatsApp, Facebook und Instagram, Männer nutzen häufiger YouTube, LinkedIn und Telegram.- TikTok, YouTube, Pinterest, Xing und Twitter werden mehrheitlich passiv genutzt, d. h. Beiträge werden nur gelesen bzw. angeschaut.- Gemäss Selbsteinschätzung verbringen die Befragten 1,7 Stunden täglich am Handy, davon rund die Hälfte (fast eine Stunde) auf Social Media.E-Commerce / Onlineshopping- 84% der befragten Bevölkerung kaufen online ein.- 14% der befragten Bevölkerung kaufen einmal oder mehrmals wöchentlich online ein.- Je höher das monatliche Haushaltseinkommen, desto häufiger wird online eingekauft.- Am häufigsten werden Modeartikel wie Kleidung, Schuhe oder Schmuck (42%) online gekauft, gefolgt von technischen Produkten (33%) sowie Musik und Büchern (inkl. Streaming-Diensten: 22%).- Galaxus (22%), Digitec (20%) und Zalando (17%) sind die drei am häufigsten genutzten Onlineshops.Social Commerce: Schnittstelle von Social Media und E-Commerce- 24% der Befragten gab an, dass YouTube ihnen dabei hilft, Kaufentscheide zu fällen.- Facebook (9%), Instagram (6%) und Pinterest (2%) wurden ebenfalls als Hilfe für Kaufentscheidungen genannt.- 64% der Befragten sind der Meinung, dass ihnen gar keine Social-Media-Plattform bei Kaufentscheidungen hilft.- 11% der Befragten posten Erfahrungen, Zufriedenheit oder Empfehlungen zu Produkten/Dienstleistungen auf Social Media mindestens einmal monatlich.Bei Social Commerce handelt es sich um eine neue Art der Vernetzung von Kundinnen und Kunden mit dem elektronischen Handel, um den Absatz über Social Media zu steigern. Studienleiter Prof. Dr. Marc K. Peter meint zu den Resultaten, dass die stetig wachsende Beliebtheit von Social Media sich insbesondere für KMUs (kleine und mittelgrosse Unternehmen) anbietet, um einen relativ effizienten und direkten Kommunikations- und Verkaufskanal aufzubauen.Ziel der Studie war eine systematische Erhebung der Plattformen, Anbieter sowie Nutzungsart und -häufigkeit von Social Media und Onlineshops. Zu diesem Zweck wurden im ersten Quartal 2022 1'008 Interviews in der Deutsch- und Westschweiz bei Personen ab 18 Jahren durchgeführt. Das Autorenteam hofft, mit der Studie einen Beitrag zum Umfang und zum Verständnis von Social Media und Social Commerce in der Schweiz zu leisten. André Niedermann, Leiter der Weiterbildungsplattform lets-get-digital.ch, nutzt die Studienresultate zur Entwicklung von Unterrichtsinhalten und Weiterbildungsangeboten. Download der kompletten Studie mit allen Grafiken:
www.social-commerce-schweiz.ch
Download der Infografik:
https://social-commerce-schweiz.ch/infografik
Hochschule für Wirtschaft der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW
Die Hochschule für Wirtschaft FHNW ist international ausgerichtet und praxisorientiert. Sie bildet in Basel, Brugg-Windisch und Olten 3'000 Bachelor- und Masterstudierende aus und ist mit ihrem breiten Business-Weiterbildungsangebot führend unter den Fachhochschulen der Schweiz. 