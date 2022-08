Ballard Power springt heute in absoluter Bullenmanier nach oben. Derzeit verzeichnet der Kurs ein Plus von rund zwei Prozent. In der Top/Flop-Liste liegt das Papier damit auf einem Spitzenplatz. Ballard Power ist dadurch gewaltig im Vorwärtsgang oder?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur Ballard Power-Aktie.

Kursverlauf von Ballard Power der letzten drei Monate.

Am Himmel der Charttechniker überwiegen trotz der Kursgewinne die Regenwolken. Denn der Rutsch unter eine wichtige Haltezone ist jederzeit möglich. Dieser wichtige Tiefpunkt wurde bei 6,46 EUR markiert. Spannung ist für die nächsten Tage also garantiert.

Anleger, die eher langfristig agieren, bekommen Gegenwind vom gleitenden Durchschnitt 200. Da dieser Indikator bei 9,05 EUR notiert und dadurch ...

