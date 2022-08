Seitdem Netflix (WKN: 552484) im Jahr 2007 damit begann, Filme und Serien per Video-Stream anzubieten, ist Streaming eine einzige Erfolgsgeschichte. Im Jahr 2013 folgten die ersten Eigenproduktionen von Netflix, seit dem Jahr 2014 ist der Dienst in Deutschland verfügbar. Lange Zeit hatte Netflix diesen Markt mehr oder weniger für sich allein. Doch in den letzten Jahren nahm die Konkurrenz unter anderem durch Walt Disney (Disney+, Hulu und ESPN+), Warner Bros. Discovery (HBO Max), aber auch durch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...