Was könnten die Gründe sein, warum viele Anleger bei ihren Investitionen vermehrt auf Dividendenaktien setzen? An erster Stelle werden hier wohl die regelmäßigen Einnahmen aus den Dividendenzahlungen stehen. Diese lernt man als Investor nämlich sehr schnell zu schätzen. Und gerade auch in solch turbulenten Börsenzeiten wie in diesem Jahr können die Ausschüttungen natürlich ein wenig Trost spenden. Dividendeninvestoren machen dadurch kurzfristige Kurskapriolen ihrer Titel in der Regel nicht allzu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...