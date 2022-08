Die Aixtron Aktie hat sich in den letzten Wochen schlechter entwickelt als andere Halbleiterausrüster, so dass sich der Bewertungsabschlag z.B. gegenüber ASML auf 30% erhöht hat. Gleichzeitig spielt der schwächelnde Euro Aixtron in die Hände, da ein großer Teil des Umsatzes, aber fast keine Kosten in USD anfallen. Der Auftragsbestand bietet eine gute Visibilität für das zweite Halbjahr und unterstützt einen Umsatz am oberen Ende oder sogar über der Prognose für das Geschäftsjahr 2022. Darüber hinaus sollten strukturelle Faktoren das weitere Wachstum unterstützen. Jetzt scheint es eine gute Gelegenheit zu sein, in ein hochwertiges Unternehmen einzusteigen: AlsterResearch stuft von HALTEN auf KAUFEN mit unverändertem Kursziel von 27,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/AIXTRON%20SE





