Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die europäischen Börsen werden derzeit von zwei Themen beherrscht: Die unaufhaltsam steigenden Gaspreise und die damit verbundene Angst vor noch höheren Lebenshaltungskosten, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL.Nach der überraschenden Ankündigung durch Gazprom - eine erneute wartungsbedingte Unterbrechung der Gaslieferungen nach Europa über die Pipeline Northstream I ab Ende dieses Monats durchzuführen - seien die Preise an der Energiebörse Amsterdam in die Höhe geschnellt. Und das, obwohl die Rohölkurse sowie die Notierungen vieler anderer Rohstoffe weltweit nachgegeben hätten. Zudem habe die Bundesbank in ihrem jüngsten Monatsbericht vor einem weiteren Anstieg der Inflationsraten auf bis zu 10 Prozent im Herbst und einer möglichen Rezession im Winterhalbjahr gewarnt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...