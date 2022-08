Unterföhring (ots) -Lady Di. Geliebt, verehrt und unvergessen. In der SAT.1-Dokumentation "Die Ära Diana - Gesichter einer Prinzessin" (30. August, 20:15 Uhr) erinnern sich enge Vertraute und Society-Expert:innen anlässlich ihres 25. Todestages an Lady Diana Spencer, ihr Leben und ihr Vermächtnis:"Ich vermisse sie. Jeden einzelnen Tag in meinem Leben." (Paul Burrell, Butler von Lady Diana Spencer)"Wo Mitgefühl gefordert oder angebracht war, da war sie zur Stelle." (Patricia Riekel, Ex-Chefredakteurin "Bunte")"Vom unbekannten Mädchen bis zum königlichen Rockstar - das hat sie toll hingekriegt!" (Fürstin Gloria von Thurn und Taxis)"Sie hat vielen Menschen das Leben gerettet." (Society-Expertin Sibylle Weischenberg)"Diana war nicht schüchtern, das war nur Show." (Richard Kay, enger Vertrauter von Lady Diana Spencer)"Sie war die 1.000-Watt-Sonne im Leben der beiden Jungen. Diese hinreißend schöne, wirklich witzige und verspielte und aufmerksame und liebevolle Mutter." (Patricia Dreyer, "Der Spiegel")Die Dokumentation "Die Ära Diana - Gesichter einer Prinzessin" wird produziert von South & Browse im Auftrag von SAT.1.Um 22:30 Uhr zeigt SAT.1 das Biopic "Diana" mit Naomi Watts in der Hauptrolle. Der Film, unter der Regie von Oliver Hirschbiegel (OSCAR®-nominiert für "Der Untergang"), zeichnet die letzten beiden Lebensjahre der Mutter von Prinz William und Prinz Harry nach, die geprägt waren von ihrer Liebe zu zwei Männern: dem Herzchirurgen Hasnat Khan und dem Unternehmer Dodi Al-Fayed. Mit Al-Fayed kam die ehemalige britische Kronprinzessin am 31. August 1997 bei einem Verkehrsunfall in Paris ums Leben."Die Ära Diana - Gesichter einer Prinzessin" und der Spielfilm "Diana" - am Dienstag, 30. August 2022, ab 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.Pressekontakt:Pressekontakt:Barbara StefanerCommunications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 1128email: barbara.stefaner@seven.onewww.presse.sat1.dePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5303203