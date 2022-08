München (ots) -Die DOSB New Media GmbH, Betreiberin des Online-Senders Sportdeutschland.TV, hat sich im Rahmen einer Lizenzvereinbarung mit der FIVB die Rechte an den Übertragungen der Volleyball-Weltmeisterschaften der Männer und Frauen 2022 gesichert.Der Online-Sportsender der DOSB New Media GmbH bietet den Nutzern verschiedene Möglichkeiten, die Spiele der WM zu erleben. Neben einem Turnierticket für 7,50 Euro, das Zugang zu den deutschen Spielen und dem Halbfinale und Finale gewährt, gibt es außerdem digitale Tickets für Einzelspiele zum Preis von 5 Euro. Alle anderen Spiele sind kostenlos. Außerdem gibt es die Möglichkeit durch ein Kombiticket für 10 Euro alle Spiele der Männer und Frauen Volleyball Weltmeisterschaften zu sehen.Los geht es mit der Volleyball WM der Männer am 26.August 2022 in Polen und Slowenien. Anschließend startet die WM der Frauen in den Niederlanden und Polen am 22. September 2022. Sportdeutschland.TV wird für diese zwei Monate die Destination der deutschen Volleyballfans und zeigt die Volleyball Highlights des Jahres von der ersten bis zur letzten Minute Live und On Demand.Die deutschen Spiele der Männer und Frauen sowie ausgewählte Highlight Spiele werden von Peter Große kommentiert. Ihm zur Seite stehen abwechselnd die ehemaligen Nationalspieler Felix Fischer, Sebastian Kühner und Georg Klein als Experten.Übertragungszeiten der deutschen Männer in der Vorrunde:26. August 2022 um 17:30 Uhr: Deutschland gegen Frankreich28. August 2022 um 17:30 Uhr: Kamerun - Deutschland30. August 2022 um 20:30 Uhr: Slowenien - DeutschlandÜbertragungszeiten der deutschen Frauen in der Vorrunde:25. September 2022 um 19:00 Uhr: Deutschland - Bulgarien26. September 2022 um 15:30 Uhr: Deutschland - Kasachstan29. September 2022 um 16:00 Uhr: Serbien - Deutschland30. September 2022 um 19:00 Uhr: USA - Deutschland01. Oktober 2022 um 13:00 Uhr: Deutschland - CanadaAlle Spiele, Highlights und Infos der beiden Volleyball-Weltmeisterschaften sind unter https://sportdeutschland.tv/volleyball (https://sportdeutschland.tv/videos/volleyball) zu finden.Über Sportdeutschland.TV:Sportdeutschland.TV (https://www.sportdeutschland.tv/) ist der vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) gegründete Online-Sportsender. Die im August 2014 gestartete Internetplattform hat das Ziel, die gesamte Vielfalt des deutschen Breiten- und Leistungssports abzubilden. Als größte Bewegtbildplattform des deutschen Sports überträgt sie jährlich über 10.000 Livestreams in mehr als 70 Sportarten. Dazu gehören unter anderem über 40 Bundesligen und 300 Deutsche-, Europa- und Weltmeisterschaften - ein Angebot, welches von Jahr zu Jahr weiter anwächst.Pressekontakt:Pressekontakt DOSB New MediaSven BrandtHead of MarketingTel.: 089 277 807 497team@sportdeutschland.tvOriginal-Content von: DOSB New Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107240/5303202