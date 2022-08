Bonn (www.anleihencheck.de) - Mit einem Anstieg auf ein 40-Jahreshoch bei 10,1% im Juli überraschte die Inflationsrate in Großbritannien erneut negativ, so die Analysten von Postbank Research.Auch die Erzeuger- und Einzelhandelspreise seien stärker als erwartet angestiegen. Das dicke Ende dürfte im Oktober nach der Anpassung des Energiepreiscaps um evtl. mehr als 65% drohen. Die Bank of England erwarte dann eine Inflationsrate in Höhe von 13,3%. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...