Köln (www.fondscheck.de) - Im Juli kam es nach den hohen Verlusten im ersten Halbjahr zu einer starken Gegenbewegung an den Hauptaktienmärkten, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Global Opportunities Fonds (ISIN LU0106280919/ WKN 930921).Nebenwerte hätten allgemein noch höhere Gewinne als Standardwerte aufgewiesen. Die asiatischen Schwellenländer hätten dagegen vor allem bedingt durch Kursverluste am chinesischen Markt nur ein leicht positives Ergebnis verzeichnet. ...

