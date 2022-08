Der chinesische Elektroauto-Hersteller Nio hat damit begonnen, Batterietausch-Stationen zu testen, die Strom ins Netz zurückspeisen können. Dies erfolgt vor dem Hintergrund der aktuellen Hitzewelle in China, die bereits zu einer Reihe von Stromausfällen geführt hat. Wie Nio in einem Beitrag auf Weibo erklärt, sind die Batterietausch-Stationen des Unternehmens in der Lage, bei Bedarf kurzfristig Energie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...