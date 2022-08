Zoom: Verlangsamtes Wachstum und Strategieanpassung

Werbung



Zoom wurde ursprünglich für die Kommunikation und den Einsatz in Unternehmen entwickelt, erlebte jedoch durch die Corona-Pandemie einen regelrechten Senkrechtstart und etablierte sich aufgrund seiner einfachen Bedienbarkeit zu einem Massenprodukt. Ob Kommunikation aus dem Homeoffice mit Arbeitskollegen, Onlinekurse wie beispielsweise Sport-live-Sessions oder sogar online-live Unterreicht für Schüler und Studenten: Zoom verband Menschen in den schweren pandemischen Zeiten. Doch seitdem die Corona-Einschränkungen abschwächen, sinkt auch das Interesse am Online-Dienstleister. Noch vor einem Jahr erwirtschaftete Zoom in den ersten beiden Quartalen einen beträchtlichen Gewinn von 316,9 Millionen Dollar, in den beiden vergangenen Quartalen dieses Jahrs lediglich nur noch 45,7 Millionen Dollar. Anzumerken ist hierbei, dass sich der Gewinnrückgang nicht nur auf das sinkende Interesse der Anwender bezieht, sondern Zoom auch verstärkt Ausgaben im Marketing tätigen musste. Zoom passt seine Strategie an und fokussiert sich nun mehr auf den Bereich der großen Unternehmenskunden und Callcentern. Wenngleich die Onlinegeschäfte für Endverbraucher und kleine Unternehmen voraussichtlich in diesem Geschäftsjahr um ca. 7 - 8% schwinden werden, korrigiert Zoom seine Umsatzprognosen für das gesamte Geschäftsjahr nur moderat von 4,5 Milliarden auf 4,4 Milliarden Dollar an.





