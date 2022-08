Während der Corona-Pandemie konnten die Menschen in Deutschland einiges zur Seite legen - dieses Sparpolster ist nun ordentlich am Schmelzen. Der Grund: Die Inflation. Kein Urlaub, keine Restaurant-Besuche, Lockdowns und Co. - während der Corona-Pandemie fielen viele Freizeitbeschäftigungen flach - und die Deutschen konnten sich ein großes Sparpolster aufbauen. Dieses Polster ist nun jedoch ordentlich am Schmelzen - laut dem Ifo-Institut ist dafür ...

Den vollständigen Artikel lesen ...