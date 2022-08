Bielefeld (ots) -



Düsseldorf. Zum Start des neuen Schuljahrs ist die Anzahl an ukrainischen Kindern und Jugendlichen in den Schulen in NRW gestiegen. Aktuell sind offiziell 32.257 ukrainische Schülerinnen und Schüler an den Einrichtungen im Land registriert. Das sind rund 7.500 mehr als noch vor den Sommerferien, berichtet das NRW-Schulministerium gegenüber dem Online-Portal nw.de der in Bielefeld erscheinenden Tageszeitung "Neue Westfälische". Vor den Ferien waren offiziell 24.662 ukrainische Kinder und Jugendliche an den Schulen registriert. Insgesamt gibt es laut Ministerium zum Schulstart in NRW rund 70.000 neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler, somit stammt in etwa die Hälfte aus der Ukraine.



Pressekontakt:



Neue Westfälische

News Desk

Telefon: 0521 555 271

nachrichten@neue-westfaelische.de



Original-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65487/5303463

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de