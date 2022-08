Nachdem der Euro am Montag unter die Marke von 0,96 Franken gesunken ist, hat er am Dienstag bei 0,95515 ein neues Tief markiert.Frankfurt - Der Euro ist am Dienstag auf ein neues 20-Jahrestief zum US-Dollar gefallen. Am Vormittag rutschte die Gemeinschaftswährung zeitweise bis auf 0,9901 Dollar ab. Dies ist der niedrigste Stand seit 2002. Bis zum Mittag erholte sich der Euro ein wenig und wird aktuell zu 0,9929 Dollar gehandelt. Nachdem der Euro am Montag unter die Marke von 0,96 Franken gesunken ist, hat er am Dienstag...

