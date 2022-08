LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Zur Rose anlässlich jüngster Spekulationen über eine mögliche Übernahme der Online-Apotheke auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 61 Franken belassen. Alles in allem halte er eine kurzfristige Übernahme für eher unwahrscheinlich, wenn man die Lage auf den Kreditmärkten berücksichtige, schrieb Analyst Otto Sieber in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sei daher weiterhin der Ansicht, dass in diesem Jahr eine Kapitalerhöhung in angemessenem Umfang erforderlich ist./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2022 / 22:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.08.2022 / 04:10 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

CH0042615283