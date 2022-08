MÜNCHEN (IT-TIMES) - Die unprofitable Westwing Group hat eine Veränderung in der Aktionärsstruktur zu verzeichnen, nachdem ein Großaktionär aus den USA sein Engagement beim Online-Möbelhändler deutlich reduziert hat. Die bekannte Private Equity Gesellschaft "The Capital Group" mit Unternehmenssitz in...

Den vollständigen Artikel lesen ...