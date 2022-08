Der DAX hat den Vortag mit mehr als 2 Prozent Minus abgeschlossen und damit einen weiteren harten Schritt in Trendrichtung zur 13.000 unternommen. Zum Handelsstart am Dienstag ist der Index weiter unter Druck und markiert zur Eröffnung neue Monatstiefs. Dabei springt die Volatilität deutlich an. Genau das sind die Themen am Morgen mit Daniel Saurenz, ...

