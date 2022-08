Mainz (ots) -Mit der Sommer-WM der Biathleten in Ruhpolding und der Deutschland-Tour der Radprofis überträgt das ZDF in den kommenden Tagen zwei außergewöhnliche Sport-Events."sportstudio live" heißt es am Freitag, 26. August 2022, ab 15.05 Uhr: ZDF-Moderator Alexander Ruda und ZDF-Experte Sven Fischer begrüßen die Biathlon-Fans aus der Chiemgau-Arena in Ruhpolding, wo der WM-Supersprint der Männer auf dem Programm steht. Bei dieser Disziplin müssen die Athleten 7,5 Kilometer auf Rollskiern bewältigen, geschossen wird jeweils zweimal liegend und stehend. Fehlschüsse werden mit Strafrunden bestraft. Das Rennen kommentieren die ZDF-Biathlonreporter Christoph Hamm und Herbert Fritzenwenger. Eine Zusammenfassung des Damenrennens folgt gegen 16.45 Uhr.Direkt im Anschluss an die Live-Übertragung aus Ruhpolding geht es ab zirka 15.40 Uhr auf die Straße, genauer: zur Deutschland-Tour der Radprofis. Das ZDF überträgt live die zweite Etappe vom thüringischen Meiningen nach Marburg in Hessen. Für Moderation und Analyse steht Rudi Cerne bereit, an seiner Seite der ehemalige Topsprinter und vielfache Etappensieger bei der Tour de France, Marcel Kittel. Das Rennen kommentiert Peter Leissl.Die Deutschland-Tour 2022 findet vom 24. bis zum 28. August statt. Die Strecke führt von Weimar über Meiningen, Marburg, Freiburg, den Schauinsland und Schiltach bis nach Stuttgart. ARD und ZDF teilen sich die Übertragung dieses einzigen Etappen-Radrennens auf deutschem Boden. Die Etappen eins und drei sind im Ersten zu sehen, die zweite Etappe und die entscheidende Schlussetappe im ZDF.Biathlon-WM und Deutschland-Tour gibt es auch am Sonntag, 28. August 2022, ab 14.55 Uhr bei "sportstudio live" im ZDF. Zunächst geht es nach Ruhpolding zum Massenstart-Rennen der Männer, bevor die spannende Schlussetappe der Deutschland-Tour von Schiltach nach Stuttgart ab cirka 15.50 Uhr im Fokus der Berichterstattung steht.Das Massenstart-Rennen der Biathlon-Frauen bei der Sommer-WM überträgt das ZDF ab 13.00 Uhr im Livestream bei sportstudio.de, zudem gibt es im TV eine Zusammenfassung um zirka 16.45 Uhr.Ansprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportsportstudio in der ZDFmediathek: https://sportstudio.dePressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5303599