Wien (www.fondscheck.de) - Die Credit Suisse Group hat Dixit Joshi zum Finanzchef und Francesca McDonagh zur Operativchefin ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".Sie würden beide der Geschäftsleitung beitreten. Michael Rongetti sei zum Interimschef der Asset-Management-Einheit ernannt worden. Alle drei würden direkt an den Vorstandschef der Bankgruppe, Ulrich Körner, berichten. Francesco De Ferrari, Chef der Wealth Management Division, werde ab sofort die Verantwortung für die Region Europe, Middle East and Africa (EMEA) übernehmen, nachdem er diese Rolle seit Januar 2022 interimsweise innegehabt habe. ...

