Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt versucht, sich nach dem gestrigen Ausverkauf zu stabilisieren. Die Märkte bewerten immer noch, welche Zinserhöhungen wir in Zukunft erwarten können und beobachten aufmerksam das Symposium in Jackson Hole. Im Moment verliert der DE30 0,16% und der FRA40 0,26%. In der heutigen Sitzung werden die Einkaufsmanagerindizes für die größten Volkswirtschaften der Welt veröffentlicht. In Deutschland ist der Composite-Index auf ein 26-Monats-Tief gesunken, was die reale ...

