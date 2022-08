Bitcoin Kurs: 20.000-Dollar-Marke im Blick - Furcht vor "Jackson-Hole"

Bitcoin Kurs droht Rutsch unter 20.000-Dollar-Marke - Furcht vor Notenbanker-Treffen

Bitcoin-Anleger müssen weiterhin starke Nerven bewahren. Die Furcht vor einer Fortsetzung des raschen Tempos im Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank Fed sorgt für Unbehagen. Vor dem alljährlichen Notenbanker-Treffen in Jackson Hole gehen Marktteilnehmer lieber auf Nummer sicher.

Auf Wochensicht verliert der Bitcoin Kurs über 12 Prozent seines Wertes. Mit rund 21.000 Dollar droht abermals der Rutsch unter die psychologische 20.000-Dollar-Marke.

Notenbanker-Treffen in Jackson-Hole wird mit Spannung erwartet

Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, könnte am Freitag die Entschlossenheit der Fed bekräftigen, die Zinssätze weiter zu erhöhen. Als größtes Problem gilt nach wie vor die grassierende Inflation, welche sich in den USA im vergangenen Monat bei 8,5 Prozent bewegte und damit deutlich über der Zielmarke von 2 Prozent.

Ab Donnerstag werden sich führende politische Entscheidungsträger treffen, um über zu zukünftige Geldpolitik zu diskutieren. Isabel Schnabel, Vorstandsmitglied der Europäischen Zentralbank, will am Samstag auf einer Podiumsdiskussion Rede und Antwort stehen. Auch der Gouverneur der Bank of England, Andrew Bailey, wird unter den Anwesenden sein. EZB-Präsidentin Christine Lagarde plane laut der Nachrichtenagentur Bloomberg derzeit nicht, an der Veranstaltung teilzunehmen.

Erhöhung um 50 oder 75 Basispunkte? Kommende Fed-Sitzung bereitet Anlegern Kopfzerbrechen

Eines der zentralen Fragen dürfte sein, in welchem Umfang die Fed auf der kommenden September-Sitzung (20-21.) die Zinsen erhöhen will. Ein Zinsschritt in Höhe von 50 oder auch 75 Basispunkten ist denkbar.

Auf den vergangenen beiden Sitzungen hatte der Währungshüter jeweils um 0,75 Prozentpunkte das Zinslevel nach oben angepasst und die Rezessionssorgen somit befeuert.

Der jüngste Optimismus der Krypto-Anleger beruhte auf der Hoffnung, dass die Fed möglicherweise im Jahr 2023 bereits wieder Zinssenkungen in Erwägung ziehen könnte. Hochrangige Vertreter der US-Notenbank wie etwa James Bullard (St. Louis) hatten derartigen Spekulationen Wind aus den Segeln genommen. Bullard sagte er in der vergangenen Woche, dass er ein rasches Tempo im Zinserhöhungszyklus favorisiere.

Im Juli hatte der Bitcoin über 17 Prozent an Wert zulegen können. Im Augst belaufen sich die Verluste derzeit auf rund acht Prozent.

Bitcoin Kurs: So könnte es weitergehen

Bis zu Beginn des Wirtschaftssymposiums in Jackson Hole dürften Anleger weiter auf der Hut bleiben. Von zentraler Bedeutung könnte die Rede Jerome Powells werden. Börsianer dürften die Worte mehr oder weniger auf die Goldwaage legen und nach geldpolitischen Hinweisen abklopfen.

In diesem Kontext bleibt auch eine rückläufige Kursdynamik denkbar. Ein erneuter Rutsch unter die 20.000-Dollar-Marke sollte nicht weiter überraschen.