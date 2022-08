Berlin (ots/PRNewswire) -Tuya Smart (NYSE: TUYA, HKEX:2391), ein globaler Dienstleister für IoT-Entwicklungsplattformen, hat bestätigt, dass das Unternehmen seine neuesten intelligenten Energiesparlösungen in Halle 5.2A Stand 121 auf der IFA 2022 vom 2. bis 6. September in Berlin präsentieren wird.Die IFA 2022 zeigt die neuesten Produkte und Innovationen im Herzen des wichtigsten regionalen Marktes Europas. Nur die IFA bietet einen so umfassenden Überblick über den internationalen Markt und zieht jedes Jahr die Aufmerksamkeit internationaler Fachbesucher aus mehr als 130 Ländern auf sich. In diesem Jahr wird die Ausstellungsfläche voraussichtlich 163.900 Quadratmeter erreichen, die Besucherzahl wird auf 245.000 und die Anzahl der Aussteller auf 2.000 geschätzt.Auf der diesjährigen IFA zeigt Tuya Smart seinen globalen Partnern und Kunden seine neuesten innovativen Lösungen mit dem Thema "Accelerating Smart Sustainability", intelligente Nachhaltigkeit vorantreiben. Der Showroom, der sich über eine Fläche von 100 Quadratmetern erstreckt, wird in drei immersive Szenen unterteilt und zeigt neue Lösungen wie intelligente Medikamentenspender, Gaming-Headsets, Sicherheitstürschlösser, Hochwasseralarme usw.Tuya zeigt auch einige neue Produkte mit den neuesten innovativen Energiesparlösungen. Die intelligente Steuerung mit einem Temperatur- und Feuchtigkeitssensor kann beispielsweise die Umgebungstemperatur und -feuchtigkeit erfassen und den Benutzer benachrichtigen, wenn die Temperatur oder die Luftfeuchtigkeit bestimmte Grenzwerte über- oder unterschreiten. Darüber hinaus ist das Thermostat-Heizkörperventil eine weitere großartige energiesparende Lösung, es kann entweder über Zigbee oder WLAN angeschlossen werden und zwischen 15 % und 30 % der Heizleistung sparen und damit die Energiekosten für die Nutzer entsprechend reduzieren.Das Energy Saving Dashboard von Tuya Smart, ein System zur Überwachung des Energieverbrauchs, eignet sich für Kunden, die schon Produkte zur Überwachung des Energieverbrauchs nutzen oder daran interessiert sind.Darüber hinaus können Besucher während der Ausstellung Matter-fähige Geräte aus dem Tuya-Ökosystem erleben und mehr über die Cube Private Cloud-Lösungen von Tuya erfahren.Zusätzlich findet der "Tuya Day" auf der IFA 2022 statt, mit Keynote-Vorträgen, gehalten von Gastrednern von führenden Anbietern intelligenter Lösungen und Unterhaltungselektronik-Marken, darunter Calex, Nedis, Sharp Consumer Europe usw. Sie werden einen nie dagewesenen Einblick in die Anwendung des IoT bei der Lösung einer Reihe von dringenden globalen und regionalen Problemen geben.Es steht außer Frage, dass die kommende Ausstellung Tuyas Stärke in den Bereichen gesundes Leben, intelligente Sicherheit und Energieeinsparung aufzeigen wird. Durch die vertiefte Zusammenarbeit mit globalen Partnern wird Tuya Familien in Zukunft noch besser dabei helfen können, einen intelligenten, nachhaltigen und energieeffizienten Lebensstil zu erreichen. Ebenso kann Tuya dadurch Unternehmen unterstützen bei der Optimierung der Energiemessung und der Strategien für den CO2-Ausstoß, um die Ziele der CO2-Reduzierung und der grünen Transformation zu erreichen und schließlich eine intelligente und nachhaltige Umwelt zu schaffen.Pressekontakt:Ge Bai,+86-13621364558,baishui@tuya.comOriginal-Content von: Tuya Smart, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155291/5303676